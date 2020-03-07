交通重点工程复工形势向好

人民网北京3月6日电 （记者陆娅楠）在国务院联防联控机制6日的新闻发布会上，交通运输部副部长刘小明介绍，截至3月5日，我国铁路在建项目复工率已达77.8%，公路、水路总投资10亿元以上的在建项目复工率达68.2%，民航机场建设项目的复工率达59.3%，复工形势积极向好。“没有复工的项目，要力争在3月15日之前复工。”

国家发改委副秘书长高杲介绍，截至2月底，全国物流企业复工比例已超六成，道路货运市场持续回暖，车辆开工率已恢复至七成，物流园区的复工率接近九成。

国家邮政局副局长刘君介绍，目前，邮政快递业复工人员近300万人，复工率达90.2%，日处理快件量1.6亿件以上，复产率超过80%。

为保障交通运输业平稳健康发展，日前国家出台十项措施。一是对运输疫情防控重点保障物资等取得的收入免征增值税。二是3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%，取消非油轮货船强制应急响应服务及收费。三是6月底前，减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用。四是免征航空公司应缴纳的民航发展基金，降低部分政府管理的机场服务保障环节收费。五是对疫情防控期间执行应急运输任务的交通运输、物流企业，属于政府购买公共服务的，由各级财政给予补偿。六是对运输重要医用物资、重要生活物资的骨干企业，提供优惠利率贷款。七是对受疫情影响较大的物流运输等行业企业，特别是中小微企业提供金融支持。八是鼓励保险公司通过延长保险期限、续保费用抵扣等方式适当减免疫情期间停运的营运车辆、船舶、飞机保险费用。九是尽快出台收费公路免费通行的后续支持保障政策。十是鼓励各地阶段性减免出租车“份子钱”。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 02 版）