防疫一线专技人员可提前一年申报高一级职称

昨日，人力社保部印发《关于做好新冠肺炎疫情防控一线专业技术人员职称工作的通知》，对疫情防控一线的卫生专业技术人员和科研攻关人员等实施职称倾斜措施。其中凡参加疫情防控的一线专业技术人员，均可提前一年申报评审高一级职称或参加专业技术资格考试。

《通知》明确，参加疫情防控的一线专业技术人员主要包括卫生专业技术人员，以及参加新型检测试剂、抗体药物、疫苗、诊疗方案、病毒病原学和流行病学研究等疫情防控科研攻关一线人员等。

在申报评审方面，开辟绿色通道。《通知》提出，参加疫情防控的一线专业技术人员参加职称评审时，用人单位不受本单位岗位结构比例限制，优先推荐申报，优先评审。具体来讲，分两个层面向参加疫情防控的一线专业技术人员开辟职称申报绿色通道。一是凡参加疫情防控的一线专业技术人员，均可提前一年申报评审高一级职称或参加专业技术资格考试；二是对于做出突出贡献，获得省部级以上表彰奖励的，可直接申报参加高一级职称评审或考试。

在评价标准方面，将抗疫表现作为职称评审的重要内容。《通知》将参加疫情防控的工作成果和贡献列入年度职称评价指标。破除“唯论文”倾向，对论文不作硬性要求，疫情防控中的临床救治情况、病案病例、诊疗方案、关键核心技术研发成果、流行病学报告、病理报告、药物疫苗研发情况、试剂检测设备产品研发应用情况、工作总结、心理治疗和疏导案例等均可作为成果申报参评，免于参加专业实践能力考核。参加疫情防控经历可视同为一年基层工作经历，视同完成当年继续教育学时学分。目的是通过职称评审，鼓励广大专业技术人员紧紧围绕疫情防控，维护人民群众生命健康，突破关键核心技术，加强疫病防控和公共卫生攻关体系建设，把论文写在临床一线，把研究成果应用到疫情防控一线。（记者 解丽）