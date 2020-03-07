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防疫期间每天至少探视一次孤寡老人

2020年03月07日08:52 来源：北京青年报

3月6日，民政部办公厅印发《关于在疫情防控期间加强特殊困难老年人关爱服务的通知》，就新冠肺炎疫情防控期间加强对因疫情在家的孤寡老人等特殊困难老年人关爱服务作出部署。《通知》要求，对因疫情影响在家隔离的孤寡老人尤其是特困老年人，要每天至少开展一次走访探视，根据实际需求提供必要帮扶。

《通知》要求，各地民政部门要动员和指导乡镇政府（街道办事处）、村（居）委会，对独居特别是生活不能自理的特困老年人、受疫情影响在家隔离的孤寡老人、因家人被隔离收治而无人照料的老年人等特殊群体展开全面排查，要切实摸清真实底数，明确分类帮扶措施，建立关爱服务台账。

各地要充分发挥各类基层组织、社会组织、社区工作者、社会工作者、志愿者等方面力量作用，按照就近就便原则，将帮扶对象落实到人，有针对性地开展走访探视和关爱服务。对因疫情影响在家隔离的孤寡老人，要每天至少开展一次走访探视，根据实际需求提供帮扶；对基本生活存在困难、符合相关救助条件的，要及时协助其申请临时救助等社会救助。（记者 蒋若静）

(责编：李轶群、许晓华)


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