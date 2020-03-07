北京对“三无”小区将增派力量管控

打赢疫情防控阻击战

在昨天下午举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市社区防控组办公室副主任、市委组织部副部长张彤军在介绍本市社区防控工作整体情况时提到，全市疫情防控到了最吃劲的关键时候。当前，疫情防控形势依然严峻复杂，还有很多不确定因素，截至目前，82.7万返京人员正处于14天居家观察，外防输入、内防扩散、防范境外疫情输入，三者叠加的风险、点位上暴发性风险依然存在，三线作战的压力还很大。

市级社区防控共调配口罩84.2万只

据张彤军介绍，很多部门在防控疫情中做了大量“隐形”的工作。比如，市卫健委为居家观察、集中观察点建设管理制定相关技术指引，推动科学防控；市公安局调动4000余名民警下沉社区，对全市8601家旅店进行了集中摸排，严肃打击涉疫情违法活动；市政务服务局12345市民热线建立快速响应派单办理机制，24小时内回应群众涉疫诉求，并将工作情况纳入“接诉即办”考核，动态分析全市疫情防控热点难点和薄弱环节，为决策提供有力支撑；市住建委、市文旅局、市人防办、冬奥组委场馆管理部等分别加强对4285个工地、400余家星级饭店、5207处在用地下人防空间、冬奥场馆的管理；市市场监管局加强群体性聚餐管控、保证各类防疫物资市场正常运行，都做了大量细致周密的工作，确保社区防控工作无死角、无盲区。

截至目前，市级社区防控共调配84.2万只口罩、2.7万个测温仪、4350件防寒物资等发到社区（村）一线，各区也积极协调各类防疫物资，为打赢防控阻击战提供有力保障。

82.7万返京人员处于14天居家观察

张彤军同时提到，守住社区防疫一线，靠科技、靠政策、靠制度，更要用情用心。为做好返京人员居家观察服务保障，各社区组织力量，开展一对一“管家式”服务，想方设法解决居家观察人员的“菜篮子”“米袋子”问题。有的为居家观察人员微信“代购”，有的提供送菜上门、消毒和代扔垃圾，有的设立免费心理热线，为居家观察人员进行心理安抚，真正做到“隔疫不隔爱”。“面对未来一段时间，我们仍需以实干砥砺前行。”张彤军透露，当前，疫情防控形势依然严峻复杂，还有很多不确定因素，截至目前，82.7万返京人员正处于14天居家观察，外防输入、内防扩散、防范境外疫情输入，三者叠加的风险、点位上暴发性风险依然存在，三线作战的压力还很大。全市疫情防控到了最吃劲的关键时候。

“三无”小区将通过增派力量管控

张彤军表示，下一阶段，本市将更加突出问题导向、把握关键环节，更加注重回应群众诉求，推动社区防控各项举措落实落细，坚决守住首都疫情防控的第一道防线。

“慎终如始不松劲。”他表示，尽管首都防控向好的态势正在拓展，但仍要保持清醒，毫不犹豫、毫不懈怠、毫不放松地抓好社区各项防控措施落实。特别是对近期出现的一些地区不戴口罩、人员聚集、扎堆聊天等问题，要积极劝导、耐心劝阻。“坚持就是胜利！希望广大市民朋友们，不要放松警惕，尽量避免人员聚集，做好自身防护，不要让大家这么长时间的努力和坚持功亏一篑。”

此外，本市还将聚焦重点再落实。对“三无”小区，将通过增派力量，发动党员群众值守，增设硬质隔离设施，以楼栋、楼门为单位进行管控等方式，确保全面落实封闭式管理；对城乡结合部人口倒挂村，将进一步做好村内出租房和租户排查登记，及时掌握返京人员情况，督促落实各项防控措施；对来自和去过疫情严重国家的入境抵京人员，做好隔离观察的服务管理，严防疫情输入风险。 文/本报记者 武文娟 刘婧

发布

北京新增4例境外输入新冠肺炎病例

3月5日0时至24时，北京新增4例新冠肺炎确诊病例，均为来自意大利的输入病例，定点医疗机构已给予医疗救治。新增报告疑似病例3例、密切接触者7人。治愈出院患者1例。

截至3月5日24时,累计确诊病例422例，治愈出院病例298例，死亡病例8例。现有疑似病例29例。累计确定密切接触者2874人，其中368人尚在隔离医学观察中。确诊病例中东城区13例、西城区53例、朝阳区72例、海淀区63例、丰台区43例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，平谷区尚未有病例，外地来京病例25例，境外输入病例8例。

全市有13个区已连续14天以上无新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例，延庆区42天，门头沟区32天，怀柔区28天，顺义区26天，东城区23天，密云区23天，石景山区21天，大兴区21天，房山区18天，昌平区17天，西城区15天，通州区15天。

422例确诊病例中，男性病例204例，占48.3%，女性病例218例，占51.7%；年龄范围为6个月～94岁，其中5岁以下14例，占3.3%，6岁至17岁14例，占3.3%，18岁至59岁283例，占67.1%，60岁及以上111例，占26.3%。文/本报记者 蒋若静

重点

本市近百万人参与社区防控

市社区防控组办公室副主任、市委组织部副部长张彤军表示，对北京而言，人口流动量大、构成结构复杂，加之城乡交织、小区产权多元，这些都大大增加了社区防疫的难度。一个多月来，全市共有社区（村）工作者、物业工作人员、保安、下沉干部、在职党员、楼门长、志愿者、热心群众等各类防控力量近百万人参与，共铸首都社区防控的铜墙铁壁。

他提到，市区两级选派的7.4万名干部全都已经到岗，实现了每个社区（村）至少一名区直机关干部、一名街乡干部、一名社区卫生服务专业人员派驻包联全覆盖。 全市18.9万名在职党员主动到社区报到，“物业工作人员、保安成为社区防控的重要支撑。”张彤军说。此外，数十万楼门长、志愿者主动参与，开展楼道清洁行动，服务保障居家观察人员。

密接人员在家隔离要做好公共区域消毒

在昨天的发布会上，通州区梨园镇社区卫生服务中心主任甘静雯在答记者针对“当前形势下普通居民在疫情防控中要特别注意哪些”这一问题时说，时下仍处于疫情防控的攻坚期，居民要坚持勤洗手、勤消毒，不要放松警惕，尽量避免人员聚集，做好自身防护，不要让这么长时间的努力和坚持功亏一篑。

同时，甘静雯提出，对于每个居民家庭来说，家庭里的每位成员都有责任维护健康，一旦发现问题要及时上报。家庭里如果有密接人员不能去集中隔离点隔离的，要做好家庭公共区域的消毒和防护。

甘静雯特别提醒，密接人员在去客厅、卫生间这些公共区域时要戴好口罩，家人也要戴好口罩。

本组文/本报记者 武文娟 刘婧