努力排除快递“最后一百米”障碍

从长远来看，邮件快件智能末端服务设施是发展的大趋势，此次疫情防控中出现的一些问题、难题，客观上也为提升智能城市管理水平提供了一次实践机会。不仅仅是邮政部门，医疗卫生、交通运输、教育教学等领域都做出了积极有效的探索创新。不断总结借鉴好经验，记取教训改进不足，将是我们战胜疫情最大的收获。

3月6日，国家邮政局副局长刘君在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，最近受疫情影响，不少地方的快递服务一度面临“进门难”问题，目前这个问题已在逐步解决。有超过一半的省份出台政策，允许快递员在测量体温正常后入小区进行投递服务。邮政管理部门将主动协调地方政府，加快落实国务院常务会议决策要求，努力排除“最后一百米”的障碍和堵点，集中解决好进小区的现实问题。

疫情防控重在“外防输入，内防扩散”。春节长假过后，人流返程增多，很多地方的居住小区、生活社区迅速采取了封闭管理措施。在很短时间内，封闭管理措施遏制了疫情在小区、社区扩散，为防控工作取得阶段性显著成效提供了有力保障。目前，全国疫情防控态势稳中向好发展，复工复产安全有序进行，前期被“挡”在小区门外最后一百米的快递、送报、送奶等社区民生服务问题，也应该随着防控形势好转，逐一找到科学的、妥善的解决方法，而不能仍旧简单地“一刀切”“一禁了之”。

据介绍，疫情期间一些城镇社区和农村地区管控比较严格，快递小哥无法正常进行投递，同时一些智能快件箱难以有效使用，使用率不到50%，直接影响了投送效率。快递柜原本是解决疫情期间物流无接触服务最便捷的方法，目前尚不能充分发挥作用，是需要进一步研究和因地制宜解决的问题。尽管有不少小区物业提供了一些像货架等必要措施，但快递“摆地摊”的情况仍然存在，居民与快递小哥在取件过程中大量翻找、在小区门外长时间等待等问题亟待解决。

封闭管理是此次疫情期间很多地方采取的有效防控措施，根据不同小区地理位置、规模、住户构成的不同，封闭管理方式也不尽相同，没有统一模式。很多封闭管理办法是在实践摸索过程中形成的，也理应在实践动态调整过程中不断改进完善，不能僵化地拘泥于禁止快递入小区的“一刀切”规定。比如，允许快递员把货物送到小区内的智能快件箱，或者送到单元门口，这样既保证快递包裹安全有序，又方便居民无接触快捷取件，大大提高投递效率。

在实行封闭管理的同时，可进一步考虑把小区必要的民生服务也纳入封闭管理范畴，以科学防控、精准防控最大限度惠及民生，确保民生服务在疫情期间不断档、不打折。比如，给固定的快递小哥、送报邮递员、送奶工办理小区出入证，方便他们正常服务。属地管理部门和相关复工企业应密切配合，对复工人员进行健康安全管理，解除居民对流动性工作人员健康的担忧。目前过半省份允许快递员测温正常后进小区投递，预计3月中旬，湖北以外的快递业务基本恢复常态，这些都是相关防控措施进一步改进完善的结果。

从长远来看，邮件快件智能末端服务设施是发展的大趋势，邮政部门应研究出台相关具体措施，积极推动将邮件快件智能末端设施、末端公共服务站纳入城乡公共基础设施建设的范畴。此次疫情防控中出现的一些问题、难题，客观上也为提升智能城市管理水平提供了一次实践机会。不仅仅是邮政部门，医疗卫生、交通运输、教育教学等领域都做出了积极有效的探索创新。不断总结借鉴好经验，记取教训改进不足，将是我们战胜疫情最大的收获。

面对危难危机，用什么样的标准衡量我们哪些方法做对了，哪些方法还有欠缺，答案并不唯一。一项具体政策如果在有效防灾避难的基础上，能够把“影响市民正常生活最小”作为一条操作标准，就不失为一个好办法。这样的探索和努力多多益善。