全国援鄂医务人员零感染

来自江西援助武汉的护士陈钰浠给患者看她的“图解护理需求表”，以方便双方的交流 供图/新华社

3月6日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控救治进展情况。中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，目前武汉市每天出院患者都在1000到2000人之间，救治工作积极有效，全国支援湖北武汉的4万多名医务人员均没有感染的报告。

医护人员

湖北初期超3000名医护人员被感染

丁向阳介绍，武汉疫情高峰的时候，每天有3000多例患者的病床需求，但武汉原来只有两家传染病医院，病床不超过1000张。现在，武汉每天以增加3000张床的速度推进，最终改造和新建了86家定点医院、16家方舱医院，完成了6万多张床位，满足了不同时段患者救治床位的需求。“如果以一个医院按1000张床来计算，这就是一个大医院了，是三级医院，也就意味着一个月内在武汉要建设完成相当于60家三级医院这样的病床数。”丁向阳说。

此外，丁向阳还透露，在这次疫情发生的早期，主要是今年1月份及之前，湖北省有超过3000名医护人员被感染，其中40%是在医院感染，60%是在社区，均为湖北当地的医务人员，而且大都是非传染科的医生。

他表示，发生感染的原因主要是初期大家对病毒的认识还不足，防控知识缺乏。在这次疫情防控中，也有多位医务人员因为感染发病而献出了宝贵的生命，这让我们所有的人都为之惋惜和悲痛。现在来看，由于各项措施在不断加强和到位，有效控制了医院的院内感染。经过统计，全国支援湖北武汉的4万多名医务人员，到目前没有感染报告。

医疗物资

库存充足 实现完全满足需求

除了床位，医疗防护物资短缺也是湖北在疫情暴发之初面临的问题。中央指导组成员、工业和信息化部副部长王江平表示，经过各个方面的共同努力，目前湖北省的物资保障工作出现了三个方面的积极变化。

一是医疗防护物资实现了从严重短缺到库存充足，完全满足需求。二是重点救治药品实现了从医院自行采购到政府标配十天以上的库存。三是医疗救治设备实现了从严重不足到应配尽配。

回应居民隔窗喊话

“绝不掩饰工作中存在的矛盾和问题”

此前，有网帖称3月5日上午，中央指导组在武汉市青山区翠园社区开元公馆小区考察时，有居民从家里的窗户向正在考察的中央指导组喊“假的，假的”，主要反映的是社区物业假装让志愿者送菜送肉给业主，实际工作不到位的情况。

丁向阳透露，当天，中央指导组组长孙春兰副总理在武汉的社区随机抽查了几个地方，媒体也发布了一些小视频。针对群众反映的一些服务管理的形式主义和工作不到位的问题，孙春兰当即作出指示，要求中央指导组督查组深入调查，也要求地方政府深入调查。3月5日下午，孙春兰立即召开了有市委市政府领导参加的专题会议，要求立即整改，实事求是，绝不掩饰工作中存在的矛盾和问题，切实解决好老百姓关心关切的生活中的实际问题。

此外，丁向阳还透露，此次共有11位部级干部在一线具体参与指挥协调湖北、武汉的防疫工作。

文/本报记者 董鑫 张夕