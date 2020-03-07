部分疫苗有望4月进入临床研发

3月6日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科技研发攻关最新进展情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，除湖北以外，其他省份新增确诊病例17例，新增疑似病例59例，新增死亡病例1例，重症病例减少15例。17例新增确诊病例中16例为境外输入病例，提示这方面风险正在逐步升高。

“我们对疫情的警惕性和防控要求不能降低，还要继续深化疫情防控国际合作，及时与世卫组织和有关国家分享信息和经验，携手抗击疫情。”

科技部社会发展科技司司长吴远彬在会上介绍，科研工作取得了积极成效，新冠疫情可诊、可治、可防的态势基本形成。他表示，目前全国疫情发展态势持续向好，但依然是疫情防控关键时期，也是科研攻关的关键阶段。

在现场，科技部生物中心副主任孙燕荣说，磷酸氯喹已经成为临床救治用药，中医药和中西医结合在临床救治中发挥了重要作用，法匹拉韦正在武汉开展大规模临床研究。

她说，托珠单抗是在第七版进入到诊疗方案的，另外，恢复期血浆治疗也取得了积极进展，无论是在采浆方面还是救治方面都是大幅度提升。

她说，干细胞治疗的临床研究目前在北京和哈尔滨多家医院进行，临床初步显示安全、有效。受科研攻关组支持的多支团队已经抵达武汉，将继续扩大临床应用，救治更多患者。

解答

1.疫苗什么时候能用上？

国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟说，新冠疫情发生后，科研攻关组专门设立了疫苗研发专班。第一批筛选了八家机构确立了九项任务，沿着五条技术路线推进疫苗攻关工作。目前的五条技术路线都是按照我们的预期稳步推进的。

“按照这样的预期，估计在4月份，根据国家有关法律法规的规定，部分疫苗有望能够进入临床研究或者应急使用。当然大家知道，新冠病毒是一个新病毒，我们对它的认识、探索还有一个过程。同样，疫苗的研发也要在探索和深化的过程中逐步地解决一些问题。”他表示。

2.应急体制下的疫苗研发如何保证安全？

郑忠伟回应称，常态下所有的研发过程是串联的。“整个研发过程中，参加的机构包括研发单位、实验动物单位、药品检定和药品审评单位。这一次在研发单位的环节，采取了合理并联。”

他说，研发单位不计成本地进行了一些研发用品的备份，并且集中大量优势力量，把可并联的这部分进行合理并联，有效地推进了研发进度。

“国家特别强调要求科研攻关单位不算经济收益账，只算人民健康账，而且给予了专项资金的保障，还作出了未来疫苗储备制度建设的承诺。这也是我们举国体制在应急状态下，在科研攻关的一次有效实践。”

他说，目前所有疫苗的研究都是按照科学、规范和标准的每一个环节推进的。

“这里可以明确告诉大家，我们所有研发流程都是在法律框架下，科学、规范、按技术要求推进的。我们努力的方向就是在保证安全有效的前提下，使我国的新冠肺炎疫苗早日成功上市。”

3.病毒是否出现变异？是否影响疫苗研发？

中国科学院副秘书长、中国科学院院士周琪说，在病毒变异过程里面，需要更多的案例，也需要更多深入研究。

“目前在中国，针对病毒的变异和疫苗研发有统一部署，而且我们看到的病毒变异并没有影响到药物研发、抗体制备和疫苗制备。我们正在积极地观测病毒变异程度，而且积极地布局科研项目。”

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙