国家卫健委：3月6日0—24时新增确诊病例99例 累计治愈出院病例55404例

人民网北京3月7日电（董童）国家卫生健康委于7日在官网发布的《截至3月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例99例，新增死亡病例28例（湖北28例），新增疑似病例99例。当日新增治愈出院病例1678例，解除医学观察的密切接触者4773人，重症病例减少248例。

情况显示，截至3月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例22177例（其中重症病例5489例），累计治愈出院病例55404例，累计死亡病例3070例，累计报告确诊病例80651例，现有疑似病例502例。累计追踪到密切接触者672458人，尚在医学观察的密切接触者26730人。

湖北新增确诊病例74例（武汉74例），新增治愈出院病例1502例（武汉1157例），新增死亡病例28例（武汉21例），现有确诊病例21239例（武汉19011例），其中重症病例5359例（武汉5028例）。累计治愈出院病例43468例（武汉28511例），累计死亡病例2959例（武汉2349例），累计确诊病例67666例（武汉49871例）。新增疑似病例47例（武汉46例），现有疑似病例301例（武汉256例）。

3月6日0—24时，新增报告境外输入确诊病例24例（甘肃17例，北京3例，上海3例，广东1例）。截至3月6日24时，累计报告境外输入确诊病例60例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例162例：香港特别行政区107例（出院51例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区45例(出院12例，死亡1例)。