廊坊建立全民健康信息化 助力疫情阻击战

新冠肺炎疫情发生以来，廊坊市卫生健康系统严格落实联防联控、群防群控，落实政府、部门、单位和个人的“四方责任”，充分发挥“主力军”和“主战场”作用，有力有序开展各项工作。尤其是充分发挥“互联网+精准健康照护”理念和信息技术手段，快速开发“疫情防控筛查系统”，牢牢掌握疫情防控主动权，防控工作取得阶段性成效。

夯实平台基础

2012年以来，廊坊市卫健委以“一云四端”和“互联网+精准健康照护”模式的信息化体系建设，一直秉持平战结合理念，在服务日常业务工作的同时也构建起了可以提供“战时”信息支撑的突发公共卫生事件信息化技术体系。

廊坊市全民健康信息化建设在充分汲取各地成功经验的基础上，根据行业的业务和管理需求，建设业务全覆盖、服务模块化、功能前瞻性和拓展开放性的市级全民健康信息云平台及20余项应用系统，明确了“政府主导、规划管控、服务集成、开放兼容”的建设原则，打造了“支撑卫健系统全业务、服务全人群、关注全生命周期的精准照护”的信息化服务模式，初步建成了“松耦合、强兼容、可替换”的全民健康信息平台，全市30多家二级以上医疗机构、100余家基层医疗机构实现与平台联通并上传数据，基于平台开发部署的业务管理系统覆盖了全卫健系统多数领域，并实现与平台联通、信息共享、有效协同。

响应迅速有力

多年来积累的信息化建设成果，促使廊坊市卫生健康委第一时间响应，根据疫情防控需求，迅速、有针对性的完成上级工作部署和疫情防控工作。

1月20日，廊坊市卫健委重点对市定点收治医院第三人民医院设备和系统进行了测试，紧急加装隔离病区内视频与会诊设备，迅速完成突发公共卫生事件指挥系统、远程诊疗与会议会商系统、大数据分析与展现、管理移动防控专题系统等一系列防控相关系统的启用与开发上线工作。

同时，通过应急指挥系统与120调度指挥系统，实现了全市应急指挥调度的无缝对接，并将全市各医疗机构急救车辆进行合理分配和调度，保障新冠患者、疑似患者及密接人员的科学安全转运；于三天内完成了“疫情防控筛查系统”的开发与应用，运用会诊会商系统，实现市与各县（市、区）、定点医院分会场形成基于远程视频与数据的联动保障机制。实时掌握全市诊疗情况和开展救治指挥，保障了各项会议及培训的顺利开展，尤其在市防控指挥部与市第三人民医院远程沟通以及远程会诊方面发挥了重要作用。还通过启用网络安全预案，开展全市各医疗卫生机构的网络与信息安全隐患排查，对机房与网络服务进行24小时不间断安全监控与维护，为实现精确指挥提供了信息支撑和数据的安全保障。

充分利用大数据

依托“廊坊市全民健康信息平台”围绕排查工作，快速开发三套新系统，廊坊市“互联网+精准排查”支撑体系自2月3日上线使用，为疫情排查工作提供基于大数据环境下的信息技术支撑。按照河北省“全面排查、不漏一户、不漏一人”的要求，全面、及时、精准的采集相关信息，利用“排查APP、居民自查APP、机关企事业单位批量导入”工具完成数据采集，通过大数据自动比对，精准筛查“重点”人群，有效避免了面对面接触、重复排查，切实解决了排查工作难点问题，减轻了基层工作负担，实现了“互联网＋精准排查”，为防输入防扩散和下一步复工复产打下了坚实基础。

充分利用排查数据，打通了医疗机构与社会排查信息通道，将排查出的防控重点人信息在门诊及发热门诊及时自动通知到接诊医生，提示医生提高防护意识同时开展流调工作，真正实现流调关口的前移。同时医院发热信息也能够按要求实时通知到排查组，真正实现了医疗机构与社会防控组织的联防联控。

抓防控保日常

廊坊区位特殊，担负着拱卫首都安全的重大责任，做好疫情防控工作责任重大，当前的疫情防控已经从静态转入动态，从应急状态转入精细防控，外防输入，内防扩散，做好重点人员管控，阻断病毒传播路径，基层社区、村庄是第一道关。

“精准排查”是筑牢防疫底线，实现早发现、早报告、早隔离、早治疗，促复工复产复学，恢复正常生产生活秩序的有效办法。廊坊市卫生健康委在“疫情防控筛查系统”保证安全的前提下，构建了排查发现的个人防控档案，依托全民健康信息平台，实现与本人的健康档案、电子病历、发热门诊记录等临床与公卫信息的关联整合，做到全市疫情精准防控，同时打通医疗服务于健康家庭的信息通道，在完成“防控管理支撑、防控业务保障”的基础上，使更多的健康服务通过信息技术手段输送到家庭，真正构建起支撑防控工作的健康信息大数据保障体系，为打赢防控攻坚战提供持续的支撑与保障。

廊坊市卫生健康委将按照市委市政府的要求，利用万名干部下基层的良机，一方面赋能基层、赋能家庭医生签约团队，充分发挥家庭签约医生专业技术优势，做好入户排查和重点人员管控，用好“健康廊坊”APP“三个排查工具”，压实属地、部门、单位、个人四方责任，全面、及时、精准的采集本地区、本系统、本单位(企业)、本人的相关信息，实现精准排查目标。另一方面，在毫不松懈抓好疫情防控工作的基础上，统筹推进以构建“汇集全业务、服务全人群、关注全生命周期”的“互联网+”精准照护为核心的“健康廊坊?健康家庭”建设，强基层，补短板，加强基层网底建设，全力实施“1+5+6+N”项目包，抓紧抓好其他日常业务工作正常运转，吸附病人留在廊坊，大病不出县，小病不出乡，不给北京添乱，确保疫情工作防得住，日常工作抓得牢。