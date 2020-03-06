呵护女性健康 京医抗疫在行动

新冠肺炎席卷全国，在这场没有硝烟的战争中，巾帼英雄们冲锋在前，在战疫工作中筑起一道道坚固防线。正值“3.8国际妇女节”来临之际，北京医院举行大型线上义诊活动，在疫情之下关爱女性，守护健康。

3月8日上午8：30—11：30，北京医院全科医学科曹素艳主任、内分泌科潘琦副主任、心内科刘德平副主任、普通外科华彬副主任、妇产科李叶副主任组成阵容强大的专家团队，从乳房健康、血糖控制、骨质疏松、妇科疾病、健康管理等多个方面，在线上为广大女性献上精彩的专业科普讲座，同时，提供专家连线，对健康咨询提供专业建议。虽是线上活动，但内容丰富，热度不减，为女性朋友献上一份贴心的健康福利，让女性朋友足不出户即可享受北京医院专家的健康关爱。