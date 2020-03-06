呵护女性健康 京医抗疫在行动
——北京医院举行“3.8”大型线上义诊活动
新冠肺炎席卷全国，在这场没有硝烟的战争中，巾帼英雄们冲锋在前，在战疫工作中筑起一道道坚固防线。正值“3.8国际妇女节”来临之际，北京医院举行大型线上义诊活动，在疫情之下关爱女性，守护健康。
3月8日上午8：30—11：30，北京医院全科医学科曹素艳主任、内分泌科潘琦副主任、心内科刘德平副主任、普通外科华彬副主任、妇产科李叶副主任组成阵容强大的专家团队，从乳房健康、血糖控制、骨质疏松、妇科疾病、健康管理等多个方面，在线上为广大女性献上精彩的专业科普讲座，同时，提供专家连线，对健康咨询提供专业建议。虽是线上活动，但内容丰富，热度不减，为女性朋友献上一份贴心的健康福利，让女性朋友足不出户即可享受北京医院专家的健康关爱。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn