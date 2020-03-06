疫情之下 企业该有怎样的责任初心？

来源：中国新闻周刊

在这股力量中中国企业没有缺席

“生命永远是第一位的，每个生命都值得同等尊重。”

自新冠肺炎暴发以来，中国拉开了一场生死时速的救援，海内外各界纷纷行动起来，同心抗“疫”。

在这股力量中，中国企业也没有缺席，以各自不同的方式致力于抗疫，成为自汶川地震以来规模最大的一次自发性的、多角度的履行社会责任大潮。

一面是尚未平息的疫情，一面是尚未全面恢复的经济。企业履责也不再是那么简单，它们面临更多新课题——对外是否有效捐助？对内能否防控疫情？行业上下游是否共进退？如何正确履责，凸显专业性，释放企业社会价值？

为此，不少企业从自身业务模式出发，结合疫情需要进行精准履责。包括腾讯、阿里、万达、苏宁、华为、平安、汤臣倍健等企业挺身而出。

跨越1100多公里的紧急驰援

到一线去，这是医护工作者面对疫情的第一反应。而最让大家牵挂的，就是这群“最可爱的人”。

这些天，山东的鲅鱼水饺、南京的盐水鸭、陕西的羊肉泡馍、广州的广府靓汤，还有来自各大爱心企业的营养品和生活物资陆续抵达湖北……全国各地正在花式爱护着奋战一线、驰援武汉的医疗人员。

从医护物资，再到生活物资，如何为医护人员解决后顾之忧，保障他们的健康，成为很多企业履责的重要课题。因此，爱心企业除了捐赠口罩防护服外，亦大量捐赠食品、营养品等，帮助一线医护人员加强营养，更有力地抗击疫情。

汤臣倍健捐赠款物超3200万元

在不到一个月的时间里，汤臣倍健以“专项救助金+捐赠物资”形式开展了三次捐助。首次，捐款1000万元，通过中华慈善总会捐款设立“抗击新冠肺炎专项救助资金”，用于抗击新冠肺炎疫情一线医护人员的救助和奖励以及医疗防护物资采购。

此后，汤臣倍健在2月10日、20日陆续捐出两批价值超2200万元的营养物资，定向支援雷神山医院等湖北、广东等地定点救治医院的医护人员，总计惠及超40000人。

汤臣倍健捐赠的营养品物资

“整个大年初一初二，我满脑子全是疫情，最后在初三先行捐了1000万，希望能够给到国家相关专业的部门，让他们能够采购到紧缺物资。现在只能先表个心意，接下来第二个阶段，公司再考虑其它的医疗防疫物资的捐赠。”汤臣倍健梁董事长感叹道，我们有什么就做什么，这是他当时最迫切的想法。

公司最先想到的是武汉医疗防护物资奇缺，他们可以利用自己的全球供应链，面向全球采购。除夕下午开完会，供应链负责人Tracy和她的团队开始了全球搜寻医用物资，在初一、初二两天的时间里，先后搜寻全球八十多家供应商购买N95口罩和防护服未果。“有的是达不到医院指定的标准，有的是发货时间太长，最后未能帮到武汉。”Tracy不无难过地说。

汤臣倍健公益负责人 Esme 回忆说，在未能快速购买到N95口罩等医疗防护物资后，公司决定利用自己的营养产品助力一线医护人员。于是，我们通过湖北慈善总会、湖北省营养学会、广东省营养学会，主动联系湖北和广东的医院，咨询是否需要膳食营养补充剂，在得到肯定回复之后迅速确定了捐赠方案。

要捐赠所需、要定向到医院，这是本次捐赠的两点原则。汤臣倍健捐赠的营养物资主要包括维生素C、蛋白粉与益生菌等，这些都是基于医院一线医护人员提出的需求，以及营养学会的专家评估而商定的捐赠方案。

从了解医院需求，工厂紧急调货，联系顺丰空运，定点到每家医院……短短4天时间，他们完成了从珠海到湖北1100多公里的爱心接力。速度和精准度从何而来？

我们采访了近10名员工，所有人都记得的一个小插曲是：当时，有一批库存维生素C，是春节前就有经销商定了、节后准备发货的，而捐赠非常急，等重新生产肯定来不及。在捐赠和销售产生冲突时，董事长发话了，肯定先满足捐赠需求。

梁董事长认为，“虽然在这个阶段，维生素C这类产品出现了明显的短缺，但管理层还是坚决明确，所有优先考虑捐赠，销售放在第二位。除了我们前期紧急联系的定点救治医院外，中国营养学会也提出了一些建议，我们也马上响应，先后为25家定点救治医院和发热门诊提供了他们急需的营养产品给一线医护人员使用。我们做了这些事，心里也感到好受一些、安慰一些。”

紧急调货支援一线

这期间，汤臣倍健各部门也紧张而有序地配合捐赠工作，很多员工主动放弃了假期志愿加入。Esme这样描述了当时的工作状态：“为了不错过任何一个一线的需求和反馈信息，我们只能轮流吃饭、洗澡，以确保随时都有人响应。” 光湖北、广东两省的定点救治医院，就有近10个微信沟通群，另外还要与多地的政府、疾控部门、NGO组织对接沟通，物流的安排以及送货的进度，也需要实时跟进。她感慨道，“但只要能早一个小时将物资送抵一线，这一切都是值得的。”

产业链优势，共履社会责任

节后，疫情稍微缓和，复工复产被提到重要日程，在采购医用物资未果后，保障捐赠和市场所需产品的生产同等重要。这点，汤臣倍健供应链负责人Tracy 感同身受。这是一场跨时差、耗时长的沟通过程。尤其在两批物资捐赠完后，汤臣倍健的维生素C、蛋白粉、益生菌等产品原料紧缺，物流生产有难度的时候，“上游供应商提供了非常给力的支持”。

同时，下游经销商都非常支持公司的捐赠行为。汤臣倍健的捐赠产品，原本包括了经销商年前的订单，但得知公司支援疫情一线的消息后，合作经销商都很理解，主动地提出支持，让紧缺物资优先满足一线捐赠。同时，还有部分经销商与汤臣倍健联动，在各地区开展公益活动，助力抗击疫情。

而一直耿耿于怀未能采购到口罩的梁董事长，也终于圆了这个心愿。汤臣倍健现在计划与珠海一家企业合作生产非盈利性的口罩，目前正在推进中。

在采访中，梁董事长表示，“关于口罩的事情我们一直不甘心、一直在继续，确实很难。后来我想到，目前这么大的缺口，且疫情会持续到什么时候尚不明确，而我们有个天然的好条件，就是我们有洁净的厂房，新的4号厂房还未开始投入使用，洁净的空间是有的。正好看到如比亚迪有跨界做口罩，所以我跟蔡良平(生产负责人)打电话，让他马上进行评估，看有没有可能我们以非盈利性质生产口罩。蔡总也很快地对厂房、设备、检测条件、人员、资质进行迅速评估，并通过珠海政府的牵线搭桥，与珠海一家企业合作生产口罩，其中30%的口罩，我们有优先购买权，全部是非盈利性质的和用来捐赠的。假如有需要，我们也义不容辞地把非盈利性的口罩项目做下去，做到疫情结束为止，尽我们能尽的一点力。”

湖北员工不急，公司等你

当广东的同事逐步复工复产的时候，身处孝感的员工小金也没闲着，同步进入了云上班状态。

“所有人都很关心我的情况，”小金子在电话那头笑着说，自己简直明星选手般的待遇。“HR每天问我一遍，部门主管问一次，几个同事再问几次，太多人来问候我了，感觉大家很怕我自闭，一直跟我聊天开玩笑。”

汤臣倍健HR负责人Echo介绍说，像小金这样在湖北地区的员工一共160人左右，目前都还滞留在湖北。公司提倡他们待在湖北“宅家做贡献”，工资照发也不扣假期。 而同时，对于为了满足捐赠和市场需求提前复工的非重点疫区员工，公司则予以额外的奖励。

危机面前，任何人都无法独善其身，对企业来说，此时最具挑战的还有如何与员工并肩同行。

1月27日，汤臣倍健启动疫情应对机制，成立疫情应急管理小组，由CEO负责，通过分层级防控管理，制定了全面、分层级的疫情防控管理体系：建立一人一档的健康档案，排查和更新全体员工的行程和健康情况；从高层到各部门进行网格化管理，将所有措施和责任层层压实。

在位于珠海的透明工厂，他们把饭堂设在户外，每个座位相隔5米远。不仅如此，现场还配备一群监督吃饭的“监考员”，如此硬核的安全复工得到网友点赞。

别具一格的“考场式”食堂

2月10日，汤臣倍健总部正式复工。梁董事长在开工致辞上呼吁：“要把保障员工的安全放在绝对的第一位”，提供一切尽可能的支援给有需要的员工。他说：“生命永远是第一位的，每个生命都同等的值得尊重。”

谈起“这场企业防疫战”， Echo感触良多：“这场疫情突如其来，每天都在变化。对我自己来说，每天都在想每个决策对不对，有没有漏掉细节，多少有点焦虑。但越到后面越来越踏实，最重要的是我知道自己在做对的事，公司让我很放心。”

2月26日，小金收到了“公司给员工寄的关爱礼包”，他说收到快递时，感觉和收到高考录取通知书一样高兴，“因为这个快递是穿越了‘千山万水’送进来的”。小金很期盼这场战役的结束，十分想念同事，想回去一起工作。

在这个特殊时期，员工也更期待“有担当的企业”，不仅激发战“疫”信心，也更有归属感，对企业来说其信誉不仅不减分，反而因遵守承诺而备受信赖。

金庸在小说中留下了“侠之大者为国为民”的定义。蜘蛛侠里一句“能力越大责任越大”也深入人心。而这场疫情对所有企业来说，都是一场大考。

无论是汤臣倍健还是其经销商、供应商，都将责任摆在了第一位，也让我们看到了汤臣倍健在产业链中推动构筑责任共同体的带动作用，整个产业链的公益生态也因此被激活。

但梁董事长却认为，“实际上不管从难度，还是我们能做的，都是非常少的。想想武汉的那些逆行者，想想全国这么多奔赴武汉的医护人员和在一线的防控人员，他们承受的不可想象的代价。”

一定程度上，这其实是中国企业履责升级的一个生动缩影。随着时代发展，从最早的简单捐钱捐物式履责，到围绕企业优势、协同产业链上下游解决社会问题，中国企业已进入到精准履责、系统化履责的新阶段，也让全世界看到中国企业的态度与责任担当。

我们也相信，当越来越多的力量汇聚其中时，战胜疫情指日可待。