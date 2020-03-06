健康时评：战“疫”尚未全胜，不能轻言放松

近些天，好消息不断传来。3月5日，全国新增新冠肺炎确诊病例143例，湖北省新增新冠肺炎确诊病例126例（武汉126例），截至目前，除湖北省以外的30个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎病例已连续14天在百人以下，最低时仅为3例。

新冠肺炎患者治愈出院的人数也越来越多，全国治愈出院比例过半，相较于之前，医疗救治效果明显，救治压力正在不断减轻，全国疫情防控正在积极向好态势拓展。

不断传来的向好数据，也让人们自春节以来一直被疫情牵动着的紧张神经，得到了一丝舒缓。

春季来临，人心也随之萌动。大街小巷、社区街道、交通干线上人流量明显增多，偶而可见或一人、或一对儿，连口罩都没有戴，毫无任何防护措施地行走在街道上。

此外，各地出现的人群聚集现象也令人皱眉。有的地方集市上人山人海，有的地方公园内人头攒动，有的超市限流措施落实不到位，多人围着一个小货架挑菜的情况随处可见……

在大家在欣喜于新增确诊病例减少与治愈病例攀升时，切不应忽视，我国现有新冠肺炎确诊病例还在2万人以上、疑似病例和密切接触者仍然每天都有新增。更不应忽视，在湖北地区，依旧面临着严峻的战“疫”形势。

除了人员聚集风险，在当前的战“疫”关键期，还存在着输入性风险和人口流动风险，需要提高警惕。

3月份以来，浙江、北京、上海等地相继出现一些境外输入病例。而世卫组织发布的3月5日疫情数据显示，中国境外共78个国家累计确诊新冠肺炎17637例。

一系列数据表明，新冠肺炎疫情正在各国蔓延。虽然我国的疫情传播态势已得到一定遏制，但境外输入性病例的传播风险，以及伴随着复工复产带来的人口流动风险，仍不可小觑。

“没有任何防护措施，在公共场所聚集，病毒感染速度的增长是非常快的。像其他国家出现疫情快速蔓延的情况，很大程度上是因为没有正确的认识和防护。我们担心，人群的聚集和掉以轻心会导致疫情再次反弹。”新任天津市疾控中心副主任张颖在与央视主持人白岩松连线时发出如是担忧。

战“疫”未获全胜，尚不能轻言“放松”。疫情仍在发展阶段，病毒传播的威胁性也依旧存在。虽然以我国现有的实力和付出的努力，在疫情防控上取得了不小的成绩，但是在尚无疫苗和特效药的情况下，距离最终赢得这场战“疫”，还有一段比较长的路要走。

什么时候才可以“放松”？从流行病学的角度来看，确诊病例真正清零后，观察两个最长潜伏期，也就是28天，若再无新增病例，就能够真正放心了。

行百里者半九十，在战“疫”的关键期，为了所有作出巨大贡献的一线医护人员，也为了我们的亲人和自己，请待黎明到来后，再真正地“放松”。（杨迪 董童 实习生赖程昱）