国家卫健委：3月5日0—24时新增确诊病例143例 累计治愈出院病例53726例

人民网北京3月6日电（董童）国家卫生健康委于6日在官网发布的《截至3月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例,海南1例），新增疑似病例102例。当日新增治愈出院病例1681例，解除医学观察的密切接触者5457人，重症病例减少215例。

情况显示，截至3月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例23784例（其中重症病例5737例），累计治愈出院病例53726例，累计死亡病例3042例，累计报告确诊病例80552例，现有疑似病例482例。累计追踪到密切接触者670854人，尚在医学观察的密切接触者29896人。

湖北新增确诊病例126例（武汉126例），新增治愈出院病例1487例（武汉1038例），新增死亡病例29例（武汉23例），现有确诊病例22695例（武汉20115例），其中重症病例5588例（武汉5208例）。累计治愈出院病例41966例（武汉27354例），累计死亡病例2931例（武汉2328例），累计确诊病例67592例（武汉49797例）。新增疑似病例43例（武汉42例），现有疑似病例285例（武汉232例）。

3月5日0—24时，新增报告境外输入确诊病例16例（甘肃11例，北京4例，上海1例）。截至3月5日24时，累计报告境外输入确诊病例36例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例158例：香港特别行政区104例（出院46例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院9例），台湾地区44例(出院12例，死亡1例)。