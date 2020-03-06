“出发”从来都不是难事，难的是危难中坚定逆向而行。

在新冠肺炎疫情侵袭武汉的危急时刻，在陕西，有这样三名年轻的“逆行者”，一个从普通货车司机变身救援物资司机、一个从打工者变身一线志愿服务者、一个从建筑从业者变身“家乡味”的运输者。他们用自己质朴的爱和信念，为武汉战疫输入点滴力量。

驰援武汉火神山

“这批货是要送往湖北火神山医院建设现场的医用空调，如果去了，你很可能就不能回陕西过年了，还要被隔离。”正月初三，这个微信名“午夜狂奔”的陕西周至县“90后”货车司机赵涛，虽然心里有些忐忑，但还是接受了这项特殊任务。

路上除了吃饭、上厕所，他一刻也不敢耽误，15个小时后，正月初四13点多钟，他终于抵达武汉火神山医院。

“印象最深的是进入武汉时，几位路人远远地向我竖起了大拇指。”赵涛说，虽然暂时回不了家，但想起那一幕就觉得特自豪，觉得应该多为武汉人民再做点事。此后赵涛两次从广东将消毒液运往武汉，有一次到达武汉大学人民医院的时间是凌晨两三点。

“我时刻准备着！随时需要，我随时出发。”赵涛说。

坚守一线“搬砖”

“去武汉，去火神山医院，就算搬一块砖也是尽力了。”1991年出生的陕西渭南小伙高翔，从外地务工回家后，得知武汉火神山医院正在建设的消息，发了这样一条朋友圈。

凭着这样一个简单朴素的想法，高翔收拾行李，立刻动身，只身一人驾车十几个小时来到了武汉。

“刚开始的几天特别难熬，人生地不熟，困了只能在车里休息一会儿，吃饭也无法保障。尤其是身边志愿者出现被感染的情况时，自己也会有恐慌、焦虑、不安的情绪。”高翔坦言道，面对疫情和困难，他不断给自己打气加油：“既然来了，就不能退缩。”

通过武汉红十字会招募，他成为一名志愿者，在服务点帮忙装卸医疗物资。

“这项工作时间长、汇总的信息量大，想要干好也是不容易，高翔依然坚守在志愿服务的岗位上。”一名医疗队员说。

一盆草莓千里情

“家乡的草莓刚上市，如果能让医生护士吃上，那该多好！”带着这份朴素的执着，30出头的杨杰开着这辆货车两次往返西安和武汉，给陕西支援武汉的医生护士送去了850公斤草莓。

鲜嫩的草莓精心装进盆里，用胶带固定，上面盖着棉被防冻。为了避免磕碰，平时开车偏快的杨杰，这次把时速控制在60公里以下。开夜车犯困时，杨杰就在服务区停车休息，“驾驶室里睡觉不好受，暖风不足，车上的一件旧棉衣也只能盖住上半身，睡一会儿就被冻醒了。”

到达武汉后，陕西医疗队部分队员收到了一盆盆来自家乡的草莓。