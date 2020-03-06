保护关心爱护医务人员

2020年，新冠肺炎疫情防控阻击战在各条战线上打响。和面对每一次突发性公共卫生事件一样，这次面对新冠肺炎疫情，医护人员又冲在第一线。

在疫情防控中，医务人员工作任务重、感染风险高、工作压力大，尤其需要对他们加强各方面的支持保障，使他们能够始终保持强大的战斗力、昂扬的斗志、旺盛的精力，这样他们才可以持续健康、心无旁骛地投入战胜疫情的斗争。一句话，保护好我们的医护工作者，就是在保护我们自己。

“不计报酬、无论生死”，这句刷屏的话来自一位主动要求上前线的医生的请战书。提醒大家“没事不要去武汉”的钟南山院士，也在说完这句话后义无反顾地登上了开往武汉的列车。在这次新冠肺炎疫情防控阻击战中，我们的医护人员几乎都是这样毫不犹豫地首先站出来，奔赴前线。他们中有钟南山、李兰娟、王辰、陈薇这样的专家；也有像李文亮、黄文军、夏思思、彭银华等这样的普通医护人员。就是因为这样千千万万的医护人员挺身而出，新冠肺炎疫情扩散的势头才被迅速遏制，生命安全的底线守住了。然而，医护人员却为此付出了巨大的代价。他们的牺牲源于心中的责任和无私，这珍贵的品格理应受到保护和尊敬。

对于医生而言，救死扶伤是天职。每位医学院的学生，都曾在入学之时举起右拳，怀着神圣与崇敬宣读下面这段医学生誓言：“健康所系，性命相托。当我步入神圣医学学府的时刻，谨庄严宣誓：我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。”坚定的誓言烙印着纯粹的善良品性。我们应该珍惜这份善良，因为在那份善良寄放的医者仁心之下，更多病患才会有被治愈的希望。

保护医护人员就是在保护我们自己，我们应该像善待家人一样善待医护人员。战“疫”的过程告诉我们，我们的医生是可爱可敬的，他们的奉献是可歌可泣的。要想让公众健康有保障，就必须在全社会形成尊重医生的氛围。如何给予他们更多的职业理解、人生关爱并提高职业待遇，也是在战“疫”的当下全社会应该思考的问题。

经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复的态势。愿不再有新的牺牲，祝所有的白衣天使平安健康！