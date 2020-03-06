目前，中国新冠肺炎疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。在部分国家和地区出现疫情扩散的形势下，中国外交部及驻外使领馆推动开展疫情防控国际合作，发挥我国负责任大国作用，为全球公共卫生事业作出贡献，获得各方高度认同和赞赏。多国政府表示，面对这一全球性挑战，愿与中方保持密切沟通与合作，共同战胜疫情。

“我们满怀信心，愿与中方携手战胜疫情”

中国一直密切关注全球新冠肺炎疫情形势，始终秉持构建人类命运共同体理念，本着公开、透明和负责任的态度加强国际防疫合作。

3月3日下午，中国外交部会同中国国家卫生健康委举行与阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、亚美尼亚、土库曼斯坦及上合组织秘书处新冠肺炎疫情专家视频交流会。来自国家卫健委及外交部、海关总署、中国驻相关国家大使馆代表，中国疾控中心、北大医院等技术机构专家，相关国家外交和卫生部门、驻华外交机构、卫生领域专家及有关国际组织代表参加了视频会议。中方专家全面介绍了中国疫情形势和防控、救治等经验，各方就防控措施、诊断筛查、实验室检测等方面内容进行了深入交流，并表示将进一步加强信息交流和协调行动，共同维护地区和全球卫生安全。

中国驻乌干达大使馆日前通过乌干达主流媒体NTV电视台，详细介绍中国疫情形势和防控工作取得的成效，就乌公众高度关注的在武汉留学生安全和疫情对乌干达及乌中关系影响等答疑释惑。乌干达总统穆塞韦尼表示，乌方尊重世卫组织的建议，不会因疫情对国际旅行施加限制。在双方有效沟通下，乌政府有关部门与中国驻乌大使馆保持密切联系，积极向公众公开疫情信息，普及防控知识，帮助乌民众提高卫生防护意识。

日本国内疫情形势发生变化后，中国驻日本大使馆加强了同日方的沟通和协调，积极推动双方卫生主管部门及传染病防治机构建立专门沟通合作渠道。日本内阁府官员表示，愿与中方在智慧城市、超级都市合作框架下推进病毒防控及远程诊疗体系等合作。日本自民党干事长二阶俊博说：“我深信，日中两国团结协作，一定能够战胜疫情。”

中国驻墨西哥大使馆同墨西哥外交、卫生、海关、移民、边检等各部门保持密切沟通，及时向墨方通报疫情情况及中方防控举措。墨西哥外长埃布拉德对中方采取的积极举措表示赞赏和感谢，并表示，得益于中方全面、严格的防控措施，在华墨西哥公民的生命安全和身体健康得到充分保障。

中国驻尼日利亚大使馆通过多种形式，积极介绍中国抗击疫情举措。尼中地方合作论坛秘书长阿布杜拉蒂夫·谢胡表示：“感谢中国透明及时地通报疫情有关情况。疫情当前，中国行动果断、迅速、有效，尼方也将继续向中国学习防疫抗疫经验。我们满怀信心，愿与中方携手战胜疫情。”

“共建一带一路沿线国家和地区更应加强团结合作、共克时艰”

疫情发生后，很多参与共建“一带一路”的国家和地区向中国提供支持和帮助，以不同方式表明愿同中方继续加强“一带一路”合作的意愿。在力所能及范围内，中方向相关国家提供了援助。

中国驻意大利大使馆连日来持续向意方通报最新疫情信息。意大利卫生部部长斯佩兰扎表示，希望加强与中方在信息沟通、药物与疫苗研发等方面合作，共同应对挑战。意大利外长迪马约表示，意政府正采取有力举措防控疫情，愿同中方加强沟通与合作，密切两国卫生部门间的信息交流，“意方重视并支持共建‘一带一路’。在此艰难时刻，共建‘一带一路’沿线国家和地区更应加强团结合作、共克时艰”。

据中国驻俄罗斯大使馆介绍，疫情发生后，俄方派遣专家团队赴华联合研制抗病毒药物和疫苗。俄联邦消费者权利保护及公益监督署署长兼国家总防疫师波波娃高度评价中方为抗击疫情所作巨大努力和取得的重要成果。她强调，面对汹涌疫情，俄中是伙伴、是战友，俄方从中方抗击疫情的斗争中学到很多宝贵经验，实践证明中方采取的防疫举措切实有效。她预祝中国政府和人民抗击疫情斗争取得“完胜”。

中国驻克罗地亚大使馆通过当地媒体介绍中国防控疫情有关情况，指出疫情对中国经济的影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面，引发当地舆论关注和积极反响。

为支持巴基斯坦疫情防控工作，针对巴方医疗力量薄弱等情况，中方向巴方捐赠了一批新冠病毒核酸检测试剂盒。巴国家粮食安全与研究部部长马赫杜姆·胡斯鲁·巴赫蒂亚尔表示，无论何时，巴中两国总是相互支持，体现了巴中之间的深厚友谊。

“希望进一步研究借鉴中方的有益做法和经验”

中国驻纽约总领馆通过多种方式积极介绍中国疫情防控有关举措。美国全国广播公司所属康卡斯特集团高级副总裁、首席财务官迈克尔·卡瓦纳表示，中国政府和人民在抗击疫情中展现出的团结和努力令人称赞，为各国抗击疫情积累了宝贵经验。“北京环球影城主题公园项目目前进展顺利，我们对中国经济前景充满信心。美国全国广播公司将继续致力于客观、平衡地报道中国疫情防控努力。”

中国驻欧盟使团主动向欧方介绍有关情况，并多次组织中欧双方公共卫生专家举行视频会议，共同研究应对疫情，探讨进一步就疫情诊断治疗、科学信息共享、医学临床实验等开展合作。欧方感谢中方及时通报有关情况，表示注意到世卫组织充分肯定中国政府采取的防控措施及成效，“欧方愿继续与中方保持密切沟通，希望进一步研究借鉴中方的有益做法和经验”。

中国驻里约热内卢总领馆与领区内各州、里约热内卢市卫生主管部门及主流媒体建立信息通报机制，定期通报中国疫情防控情况。里约热内卢州政府代表迪亚斯表示，疫情发生后，中方做了大量及时有效工作，遏制了疫情蔓延。“中国展现了负责任大国担当。感谢中方提供的有关疫情信息，疫情不会影响两国人民的情谊。”

中国驻南非大使馆举行多场新闻发布会，邀请南非国内及国际媒体参加，介绍中国抗击疫情进展和中非在相关领域合作情况。南非太阳城度假酒店总经理布莱特·霍普说：“中国疫情防控工作取得积极成效，整体形势稳定向好，各地有序复工复产。我们已做好充分准备，在疫情结束之后迎接更多来自中国的游客。”

（本报北京、东京、墨西哥城、阿布贾、罗马、莫斯科、伊斯兰堡、纽约、布鲁塞尔、约翰内斯堡3月5日电 记者颜欢、刘军国、刘旭霞、姜宣、叶琦、孔歌、张晓东、丁雪真、李凉、方莹馨、万宇、吕强）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 03 版）