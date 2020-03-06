重点种子企业复工率达92%
人民网北京3月5日电 （记者邱超奕）截至3月4日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例25352例，其中重症病例5952例；累计治愈出院病例52045例，累计死亡病例3012例，累计报告确诊病例80409例，现有疑似病例522例。截至3月4日，全国累计治愈病例数与累计死亡病例数比值从2月1日的1.08∶1扩大到目前的17.3∶1。
国务院联防联控机制5日召开新闻发布会，介绍抓好春季农业生产的情况。“春播粮食面积大约在9亿亩，占全年粮食面积一半以上，按时保质完成春播任务，对全年粮食生产至关重要。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。
农业农村部种业管理司司长张延秋介绍，我国种子、农药、化肥、农膜等常年供大于求，目前，362家重点种子企业复工率达92%，化肥尿素企业复工率达69%，1400多家农药企业已复工70%，特别是急需的春管小麦、油菜用药企业的复工率达到92%。
湖北是全国最大的商品粮生产基地之一。农业农村部成立农资保供专班，与相关部门建立直接快速协同机制。同时动员31个省份分别建立农资保供机制，保障湖北农资需求。
《 人民日报 》（ 2020年03月06日 02 版）
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