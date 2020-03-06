要求增强防控工作针对性有效性 把关心关爱一线医务人员措施落到实处 进一步做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作

新华社北京3月5日电 3月5日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组要求，慎终如始、精准有效加强疫情防控，进一步落实和细化关心关爱医务人员特别是一线医务人员的措施，保障好疫情防控期间困难群众基本生活，有序复工复产，促进经济社会发展。

会议听取了疫情防控工作及境外疫情形势汇报，强调要按照分区分级原则优化防控策略，继续把武汉和湖北作为重中之重，尽最大努力救治重症患者，进一步降低病亡率、提高治愈率。对病例发现一起立即处置一起，及时公开，真实发布信息，决不允许瞒报、漏报。北京等重点防控地区要严格社区、通道、口岸管控，做好应急处置的场地、物资、人员等各项准备，防控聚集性、输入性感染。继续加强与世卫组织及相关国家的沟通协调，加强在检测、诊疗技术、药品疫苗研发等领域的合作。

会议强调，要进一步落实好关心关爱医务人员各项措施，临时工作补助、一次性慰问补助、卫生防疫津贴等要及时发放，向与患者直接接触的接诊、筛查、检测、转运、治疗等一线医务人员特别是救治重症患者的医务人员倾斜，不得按行政级别确定发放标准。医务人员轮休不影响工资、奖金、休假等正常待遇。做好医务人员饮食营养等保障。纠正不必要的填表报数，减轻医务人员负担。湖北和武汉要统筹安排疫情防控和正常医疗工作，在集中力量救治新冠肺炎患者的同时，做好急诊救治、住院分娩、肿瘤治疗、血液透析等紧急、持续性医疗服务保障。

会议要求，各地要强化属地责任，保障好疫情防控期间困难群众基本生活，及时足额发放低保金、特困供养金、孤儿基本生活费及残疾人补贴等。对确诊的低保对象、低收入家庭成员和建档立卡贫困人口，以及因家庭成员被隔离收治导致暂时生活困难的家庭、受疫情影响返贫致贫人员，要给予临时救助。对其中有人员病亡的家庭，要加大救助力度。对疫情防控期间因交通管控等原因滞留、遭遇临时困难的外来人员，要及时提供食宿等帮扶。对受疫情影响无法外出务工、经营导致临时生活困难的城乡居民，符合条件的及时纳入低保。对生活不能自理的老幼病残等人员，其监护或照料人被隔离收治的，要及时安排提供照料。确保困难群众求助有门、受助及时。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 02 版）