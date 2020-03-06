统筹抓好改革发展稳定各项工作

及早行动 科学防控——

四川分区分类推进复工开工

本报记者 王明峰 王永战

“3月10日前复工开工的，经项目所在地发展改革部门认定，给予50万元疫情防控专项补助。”四川日前下发通知，分区分类推进全省重点项目尽早复工开工。

疫情发生后，四川及早行动，确保紧缺物资生产企业和生活必需品企业复工生产。同时，根据地区疫情风险分类分批推进企业复工和重点项目开工。优先支持重点项目业主配备必需防护用品，协调重点项目建材供应厂商及时复产达产。

与此同时，畅通重点项目开工渠道，及时制止一关了之、一断了之等简单粗暴做法，规定不得私设关卡禁止车辆人员通行，不得新增审批程序妨碍重点项目复工开工。对于项目业主和施工单位为承建项目所产生的疫情防控成本，给予相应专项补助。

截至3月1日，四川规上工业企业累计复工13888户，复工率达95.4%。

数据管理 精准高效——

郑州复工线上申报实时处理

本报记者 马跃峰

“能线上解决的，就线上解决；不必要的会不开，要开也是视频会。”国电荥阳煤电一体化有限公司防疫办主任颜帅说，公司现在免费使用河南省郑州市的“云端办公”“云端生产”软件，防疫、复工两不误。

随着复工复产加快、大量人员返回，郑州“外防输入”压力骤增。为此，郑州启动了覆盖全市交通卡口、小区、企业、商超出入口和公共交通工具的疫情防控体系，打通“交通卡口—居民小区—企业单位—商场超市”数据。目前，来郑人员健康登记系统登记超300万人，出行购物健康登记系统扫码超100万人。

郑州对负面清单以外企业复工，提供企业员工健康信息登记系统，企业主在线填写“疫情防控工作承诺书”，完善信息、盖上公章，便可复产。员工在线填写“个人健康承诺书”，复工线上申报实时处理，企业实时掌握全员健康动态。属地对企业和员工进行随机抽检、事后监管……

目前郑州全市规模以上工业企业复工率达到100%。

援企援岗 积极主动——

绍兴精准施策破解六大难题

本报记者 窦瀚洋

全力抓疫情防控同时，如何及早启动工业企业复工复产？浙江绍兴针对当前企业“员工难返”等六方面难题，精准施策破解。截至目前，绍兴市产能恢复50%以上工业企业占到七成以上。

破解“员工难返”“运输难畅”，政府牵头开展专车、专列接工返岗服务，截至2月底，已开行18列火车、1架包机拼机、734辆汽车大巴，接返员工22099人。对已复工企业以网格为单位，派驻7000余名驻企指导员“下沉”帮助服务，公安、交通部门下沉设点、上门办理车辆通行证。

破解“配套难保”“物资难备”，积极主动帮助企业协调原材料，致力打通区域内上下游产业链。统筹做好全市应急物资调配的同时，实行口罩等紧缺防疫物资调配与企业复工实际挂钩，对复工率、员工返岗率、产能恢复率高的企业，予以优先保障和增加供应，激发各地复工复产积极性。

破解“成本难降”“风险难控”，一方面加大金融支持，组织银行等金融机构创新金融支持，另一方面对订单等难完成的企业尤其是外贸企业，相关部门和法务专家提前介入，化解风险，减少损失。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 01 版）