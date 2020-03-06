明者防祸于未萌，智者图患于将来。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中，强调各级干部特别是领导干部必须增强谨慎之心，对风险因素要有底线思维，对解决问题要一抓到底，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎，直至取得最后胜利。

面对新冠肺炎疫情这次重大突发公共卫生事件，习近平总书记时刻关注疫情形势，亲自指挥、亲自部署防控工作，及时作出一系列重要指示，全国上下万众一心、同舟共济，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。正是这种把疫情防控作为头等大事来抓的高度重视，对疫情危害充分估计的忧患意识，“宁可十防九空，不可失防万一”的防控行动，推动疫情防控工作迅速取得成效，呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。

在3月4日召开的中央政治局常委会会议上，习近平总书记强调，要清醒认识当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性，增强统筹抓好各项工作的责任感和紧迫感。湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重，其他地区人员流动和聚集增加带来的疫情传播风险在加大，加强疫情防控必须慎终如始，对疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，继续抓紧抓实抓细。同时，要抓紧推进经济社会发展各项工作，精准有序扎实推动复工复产，实现人财物有序流动、产供销有机衔接、内外贸有效贯通，把疫情造成的损失降到最低限度。各级党委和政府必须坚决贯彻党中央决策部署，增强谨慎之心，下好先手棋，打好主动仗，稳妥应对各种复杂困难局面，精心做好统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。

增强谨慎之心，防范重大风险，就是要强化忧患意识，坚持底线思维。习近平总书记反复强调要增强忧患意识，2018年1月在学习贯彻党的十九大精神专题研讨班开班式上列举了8个方面16个具体风险，其中提到“像非典那样的重大传染性疾病，也要时刻保持警惕、严密防范”。这次疫情警示我们，增强忧患意识、防范风险挑战要一以贯之，来不得半点麻痹大意。必须坚持底线思维，凡事从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果。前进道路上，我们要始终牢记习近平总书记一再强调的：既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。各级干部特别是领导干部要时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，既要高度警惕和防范自己所负责领域内的重大风险，也要密切关注全局性重大风险，第一时间提出意见和建议。

回望历史，党和人民事业从来不是一帆风顺的，一直是在应对各种风险挑战中走过来的。面向未来，只要我们增强谨慎之心，时刻保持警醒，敢于迎难而上，勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，就一定能战胜一切风险挑战、不断从胜利走向胜利！

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 01 版）