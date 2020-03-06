发挥统一战线优势应对疫情挑战

习近平总书记指出，“我们搞统一战线，从来不是为了好看、为了好听，而是因为有用、有大用、有不可或缺的作用。”在抗击新冠肺炎疫情过程中，统一战线聚焦重点、主动担当、积极作为，发挥着独特作用，正在为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出积极贡献。

有效发动所联系群众落实防控要求。统一战线是我们党领导人民取得革命、建设、改革事业胜利的重要法宝。新时代统一战线的社会基础更加广泛、工作领域更加宽广、工作内容更加丰富，已经发展成为全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟，呈现空前的广泛性、巨大的包容性、鲜明的多样性和显著的社会性。统一战线能够把数量庞大、构成多元的群体团结凝聚起来，显示出强大的社会组织动员能力。以四川省为例，新冠肺炎疫情发生后，统一战线按照省委省政府统一部署，快速组织所联系群众落实疫情防控工作要求，推动形成坚决打赢疫情防控阻击战的广泛共识。全省各级统战部门、统战干部、统战成员“看好自己的门、管好自己的人”，带头做到“戴口罩、勤洗手、不串门、不聚会”；动员全省9000多名非公有制经济人士落实防控责任，鼓励引导他们坚决守好疫情防控“责任田”，及时复工复产、转产扩能、捐款捐物。

广泛凝聚团结奋斗、共克时艰的正能量。实践表明，突发公共卫生事件发生后，各种信息充斥网络，公众因为缺乏相关知识，可能产生慌乱和焦虑心理。如果引导不力，就有可能对应对突发公共卫生事件造成不利影响，甚至影响社会大局稳定。打赢疫情防控阻击战，需要的是事实、科学和万众一心的斗志，必须汇聚起团结奋斗、共克时艰的正能量，传递向上向善的积极心态。统一战线是做人的工作的，搞好统一战线需要发挥党外代表人士的独特作用，把统战成员所联系的广大群众团结起来，做好思想工作，让人心凝聚得更牢固、更长久。比如，民主党派成员有很多是各个领域的专家学者，讲专业的话、做专业的事，在消除谬论、解疑释惑、引导舆论等方面积极发挥作用，这对于传播科学认识、增强群众信心具有重要意义。

发挥凝聚智慧、建言献策的智力优势。在短时间内，突发公共卫生事件的原因往往不易确认，其发展趋势和影响范围也难以判断。如果防控处置不当，就可能给经济社会发展带来巨大损失。由于应急处置和救援工作时间紧迫，必须有专业知识保障和充分智力支撑，才能最大限度减少损失。近期，随着企业复工复产，人口流动和聚集增加，疫情防控面临更多风险。这就更加需要发挥智库作用，帮助党和政府优化决策。统一战线人才荟萃、智力密集，具有“智囊团”和“人才库”的作用，能够及时把各方面意见建议、利益诉求传递给各级党委和政府，在应对疫情中发挥自身智力优势。应积极支持各民主党派、无党派人士围绕预防与应急准备、监测和预警、应急处置与救援、恢复与重建的不同阶段，聚焦疫情联防联控、公共卫生、企业复工复产等工作积极建言资政。以四川省为例，新冠肺炎疫情发生以来，省委统战部先后组织党外人士积极提出意见建议200多条，为省委省政府及时有效决策提供参考，发挥了统一战线的制度效能。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 09 版）