此次新冠肺炎疫情突如其来，不可避免会对经济社会造成较大冲击。疫情发生后，党中央高度重视，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，围绕疫情防控发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示。各级党委、政府和广大党员干部闻令而动、担当作为、冲锋在前、顽强拼搏，广大人民群众坚定信心、顾全大局、自觉行动、顽强斗争，全国上下凝聚起万众一心、守望相助、共克时艰的磅礴力量，构筑起疫情防控的人民防线。事实表明，打赢这场疫情防控阻击战，防范化解重大风险，必须坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度威力应对风险挑战的冲击。

中国人民从来不惧怕困难挑战。我们在建设新中国、实行改革开放、推进中国特色社会主义事业的伟大实践中，坚持不懈与各种风险挑战进行艰苦斗争。改革开放以来，凭借中国特色社会主义制度独特优势，我们应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，克服大大小小困难，走过不平凡的历程。在党的坚强领导下，我们坚持和完善中国特色社会主义制度，集中力量办大事，不断总结经验，以坚定的政治定力、强大的组织力量、科学的应对战略，越过一个个险关，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。

制度本身并不会自动落实，制度优势也不会自然实现。制度威力要充分发挥出来，还得靠人的主观能动作用。好的制度要落实，首先需要人们理解制度、尊重制度，自觉在制度框架内做事。同时要因地制宜，根据不同环境、条件、时机采用不同执行方式，以达到良好执行效果。

有效落实制度，领导干部是关键。各项制度能不能在改革发展实践中取得实效，关键看领导干部执行得怎么样。这首先需要广大领导干部具备强烈的制度意识、责任意识，在问题面前不推诿、在困难面前不绕道，真正做到关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，以党和人民利益为重，坚定不移推动制度落地落实。同时要从实际出发，不能仅凭一腔热血拍脑袋，而是因地制宜想办法，善于在制度框架内解决问题、推动发展。

运用制度威力应对风险挑战，首先需要具备见微知著的能力，知道风险在哪里、表现形式是什么、发展趋势会怎样。习近平总书记指出，领导干部要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的见微知著能力。然后，科学排兵布阵，抓住要害，找准原因，果断决策。还要善于引导群众、组织群众，整合各方力量，有效予以处理。领导干部坚决执行制度、善于落实政策，人民群众就会真切感受到党的领导优势，也就更容易理解和支持我们的各项工作。

打好疫情防控阻击战，需要各级党委、政府和领导干部扛起责任、经受考验，既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能，切实抓好工作落实。习近平总书记指出，这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。面对大考，广大党员、干部把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，兢兢业业战斗在疫情防控第一线和各自岗位上，成为人民群众的“主心骨”“定盘星”。

宝剑锋从磨砺出。相信经过这次大考，广大党员干部会成为更为坚定有力的制度执行者，治理能力和治理水平将得到更大提升，中国特色社会主义制度优势将得到进一步彰显。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 09 版）