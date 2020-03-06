农民增收，防疫复产两手抓

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当前，保持农民增收的势头不减弱，必须努力克服新冠肺炎疫情影响，拓宽农民增收多元渠道，让农民群众在全面小康之年腰包更鼓，有更多获得感、幸福感、安全感。

种养收入怎么增？

千方百计畅销路，让农产品运得出、卖得好

“耙耙柑就要卖完了！”四川丹棱县淑乡果业专业合作社理事长黄国全终于喜笑颜开，“每斤5.3元，没想到价格比去年还高，今年挣了10多万元。”

不久前，黄国全还忧心忡忡。正月里，上万斤耙耙柑挂在枝头，可因为新冠肺炎疫情影响，外地收购商迟迟不现身。

“老黄，今年不会赔了吧？”社员们纷纷来打听。这几年，黄国全带着300多户果农，发展耙耙柑、“不知火”晚熟柑橘，行情一直不错，一亩果园能挣2万多元。“今年又是丰收年，大伙儿盼着能卖个好价呢，这可怎么办？”

柑橘是丹棱县富农支柱产业，8万果农种了16万亩柑橘。为了解决卖难，县里打出组合拳，让柑橘有人采、有人收、运得出。成立采果队、包装队、运输队，开辟绿色通道，积极联系各地客商。目前全县柑橘销售进入收尾阶段。

农产品一头连着居民“菜篮子”“米袋子”，另一头连着村民的“钱袋子”。疫情发生后，对农民收入影响大不大？

“部分地区交通受阻，导致农资供应、家禽运输屠宰、农产品销售等受影响。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥分析，各地既要防控疫情，又要有序恢复农业生产经营，及时解决农民遇到的难题。

畅通道路，生产转起来。“要是50多万只鸡断粮，合作社至少要损失200万元。”山东平度市富农同好畜禽服务专业合作社负责人郭良宝说，“肉鸡生产周期就45天左右，眼看着饲料就要见底了，可道路封了，这可愁坏了。”

关键时刻，相关部门出台政策，第一时间帮助运输车辆办理通行证，让饲料进得来，肉鸡出得去。郭良宝终于舒了口气。

“屠宰企业及时复工，收购了肉鸡，眼下价格也开始稳步回升，相信再过一段时间，好行情就会回来。” 郭良宝说。

为维护养殖业正常秩序，农业农村部会同相关部门出台措施，不得拦截仔畜雏禽及种畜禽运输车辆、不得拦截饲料运输车辆、不得关闭屠宰场。

产销对接，让农产品卖得出。各地纷纷推出优惠政策吸引客商。丹棱县对外来水果采购客商补贴一半房费。“客商集中住宾馆，定期测体温，信息代跑员帮我们精准对接，双方不见面也能签合同。”黄国全说。

电商企业助力，水果销售提速。丹棱县根据互联网企业销售额，给予一定数额的奖励。目前耙耙柑快递日均揽件量达5万余单，日均发货量达到40万—50万斤。

李国祥说，“当务之急是解决农产品销售难题。各地可采用农超对接、在线销售等多种方式实现产销对接，相关部门也可相互协作，让主产区和主销区有效对接。”

复工返岗怎么干？

专车专列“点对点”服务，农民工出家门进厂门

春水碧波，田畴染绿。在浙江台州市黄岩区官岙茭白专业合作社，一畦畦茭白正拔节挺身，工人们忙着间苗、施肥。

“员工回不来，这可怎么办？”前段时间，过完元宵节，看着自家近500亩地没人干活，蒋良珍一度非常焦虑。

“我在家待得心发慌！”远在上千公里之外的曹玉国也着急。来自贵州瓮安县岚关乡谷才村的他一直在官岙合作社务工，每年能赚5万多元。今年受疫情影响，他无法及时返岗。

一头“用工荒”，一头“闲得慌”，如何解决？黄岩区开展“千辆包车接员工”行动，组织专车从云南永德县、重庆奉节县、贵州瓮安县等地接工人。蒋良珍得知后，赶紧联系，接回了曹玉国和其他20名工人。“还是干活踏实！” 返工后的曹玉国感慨。

疫情会对农民就业带来一些影响。国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆说，务工收入是农民收入“大头”，在有效防控疫情的前提下，各地应尽快让农民工早日返岗。

“点对点”服务，从家门到厂门，护航农民工返岗。“一定要做好防护”“听从安排，耐心做好隔离”……在一片叮嘱声中，2月26日，河北康保县42名务工人员乘坐免费大巴直达北京。县里目前已“点对点”接送近1000名农民工。

李国祥说，劳务输入地和输出地应相互合作，开通专车、专列、包厢等，对人员科学管理，最大程度减少群体交叉接触。此外，对于自行包车、拼车接送员工的企业，政府也可提供一定补助。

据悉，人社部门已会同公安、交通等部门，成立了农民工安全有序返岗复工“点对点”服务协调小组。截至目前，全国通过“点对点”运送农民工返岗超80万人。

每年春节过后是农民工就业高峰期。疫情当前，农民工好找工作吗？

“我们正紧锣密鼓地招人。” 河北乾信牧业股份有限公司行政部经理巩长柱说，“每天销售100吨左右速冻肉鸡，用工缺口不小，企业打算面向周边乡镇招600多人。”

巩长柱说，当下不少村民因无法外出，闲在家里。康保县推出的智能就业服务系统帮了忙。企业发布岗位需求，乡镇收集有就业意愿的群众信息，精准对接让农民尽早就业。

李国祥建议，相关部门可采用在线招聘、订单用人等方式，拓宽就业渠道。各地在做好防控的基础上，应以开放包容的心态接纳外来人员；对愿意留乡的农民工，应有序推动本地企业和重大建设项目复产复工，提供技能培训，充分挖掘就近就业潜能。

增收势头怎么保？

一手壮大乡村产业，一手稳定农民工就业，开拓多元增收渠道

“种子联系好了，地也修整一遍了，就等着育秧了。”对陕西汉中南郑区裕丰农机服务专业合作社的郑富俊来说，今年春耕很特别，“虽说不能扎堆下地，但咱一点都没耽搁，今年好好干，肯定能有个好收成。”

郑富俊的信心来自绿色水稻。“我们这儿山清水秀，土壤富硒，天然适合打‘绿色’牌。合作社探索了一套种植规范：人工拔草，种植紫云英，减少肥药投入。优质稻能卖到7元钱一斤，去年收入100多万元。”郑富俊说。

让亿万农民与全国人民一道迈入全面小康社会，促进农民持续增收是关键。“要坚持强农惠农富农政策不动摇，瞄准影响农民增收的薄弱环节，在产业发展、务工就业、农村改革等方面集中力量补短板，夯实增收基础。”叶兴庆说。

大力发展富民乡村产业。“合作社有200多亩地，小麦走订单，每斤比市场价高2毛。发展50多亩稻虾共作，注册‘郯陈’商标，一斤优质米能卖到十几元，一亩地纯赚1000多元。今年想办法把品牌打得更响。”山东郯城县归昌乡陈庄村农大家庭农场主陈龙信心满满地说。

叶兴庆说，各地应该立足资源优势，发展特色产业，从卖“原字号”到卖精品，通过发展农产品加工、休闲旅游、电子商务等新业态，延伸产业链，提升附加值，让农业成为有奔头的产业。

“还要把小农户融入产业链。”叶兴庆说，重点培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，鼓励他们通过订单农业、入股分红、托管服务等，带着小农户共同致富。

让农民工“饭碗”端得更牢些。“企业今年还要扩规模，计划招上千人。”巩长柱介绍，岗位向贫困户倾斜，提供专项培训，让他们在家门口上班。

“加快落实减税降费等政策，加大援企稳岗工作力度，扶持企业开辟更多就业岗位。同时，要针对市场急需的家政、养老护理、电子商务业务展开培训，帮助农民工实现更高层次的就业。”李国祥说。

今年中央一号文件提出，促进农民持续增收。叶兴庆认为，继续完善农村基本经营制度，鼓励发展多种形式的适度规模经营。特别是在有条件的地区，推动农村集体经营性建设用地入市、农村集体产权制度改革等，让资源变资产，农民变股民，深挖农民财产性收入的增长潜力。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 18 版）