志愿服务，传承雷锋精神

今年3月5日是全国第五十七个学雷锋纪念日。57年来，学雷锋活动蓬勃开展，雷锋精神薪火相传，影响激励了一代又一代人成长。

在武汉协和江北医院济和院区，新冠肺炎患者龚大姐这几天就要出院了。回忆过去的一个月，龚大姐说：“不幸的是得上了新冠肺炎，幸运的是遇到了从抚顺来的医生和护士们。记不全他们的名字，但是会永远记得他们的防护服上都写着‘雷锋城——抚顺四院’。”

抚顺第四人民医院的医生姜军在日记里写到，“我从小就是在雷锋精神的熏陶下长大的。支援武汉，救死扶伤，这就是在学雷锋。”

作为雷锋精神的发源地，辽宁有着学雷锋的深厚土壤。辽宁省委先后召开领导干部大会、宣传思想工作会议等一系列会议，出台《关于深入开展新时代学雷锋活动的意见》，对深入开展新时代学雷锋活动作出安排部署，推动形成全员学雷锋、全年学雷锋、全面学雷锋的生动局面。全省志愿者总数已达500余万人，较2013年统计的人数增长了51.1％；“跟着郭明义学雷锋”志愿项目影响深远，各地组建郭明义爱心团队1300余支……

除夕夜，大连市青年志愿者协会副理事长王官升几乎一宿没睡。“咱们在大连，能为武汉做点什么呢？”凌晨3点，一个名叫“守护大连，驰援武汉”的微信群建立起来。1个月时间，1400余名志愿者，募集9000余万元款物。

2月21日，挂着“武汉加油，中国加油”条幅的6辆大巴车驶入武汉雷神山医院，车上满载郭明义爱心团队鞍山立德树人分队捐赠的3万公斤南果梨和1万公斤鸡蛋。为了保障新鲜的物资以最快速度送往前线，22名爱心团队志愿者组成车队，历经32小时长途跋涉。

以奉献精神为精髓、与学雷锋高度契合的志愿服务，成为新时代传承雷锋精神的重要载体，让雷锋精神历久弥新。志愿者队伍的不断扩充，催化了每支队伍的专业化和品牌化，志愿服务活动也向有组织、有规模、常态化转变。辽宁在疫情发生后的第一时间组建“省市县志愿服务工作总群”，建立三级志愿服务网络，迅速科学有序开展疫情防控志愿服务工作，引导全省志愿力量把战“疫”任务落实到每一个岗位，落细到每一个环节。

在辽阳，全市695支“包创建促文明”志愿服务工作队走进社区（村），宣传普及疫情防控知识，协助各村（社区）利用“大喇叭”进行循环播报，张贴防控信息，打通宣传工作“最后一公里”。

目前，辽宁共有3万余支志愿服务队、150余万名志愿者，通过各种形式投入到疫情防控工作中，捐赠募集善款3.62亿元，医疗、生活等物资价值1.47亿余元。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 11 版）