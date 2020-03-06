今年是全面建成小康社会目标实现之年、全面打赢脱贫攻坚战收官之年。脱贫攻坚质量怎样、全面小康成色如何，很大程度上要看“三农”工作成效。

“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”习近平总书记不久前对全国春季农业生产工作作出重要指示强调，各级党委要把“三农”工作摆到重中之重的位置，统筹抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。这一重要指示，为确保农业生产不误农时、平稳发展，实现今年经济社会发展目标任务提供了重要遵循。

应该看到，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，一些地方农业生产遭遇农资到村到店难、雇工难等问题。准确研判、科学对冲疫情影响，是做好今年“三农”工作的前提。综合看，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，我国农业生产、农产品供应、农村产业发展、农民增收的基本格局和总体势头不会发生改变。只要下好先手棋，因时而变、随事而制，多措并举、不违农时，就可以最大程度减少疫情带给农业生产的负面影响。做好“三农”工作就是稳住基本盘，发挥“三农”压舱石作用就可以稳住经济社会发展大局，为决胜全面小康、决战脱贫攻坚奠定坚实基础。

农谚里讲：“人误地一时，地误人一年。”农时不等人，在严格落实分区分级差异化疫情防控措施的同时，全力组织春耕生产，是“三农”工作当务之急。从节气上看，惊蛰刚过，冬小麦陆续返青起身，菜园果园茶园也要及时管理，春季农业生产进入关键期。引导农民群众分时下地、分散劳动，农资公司无接触配送肥料、种子、农药，农技人员线上指导春播春耕，电商网站开辟“爱心助农”农产品销售专区……农业发展和疫情防控并不冲突，统筹兼顾采取有针对性的措施，一手抓疫情防控，一手抓农业生产，就能以“两手硬”实现“两不误”。

做好今年“三农”工作，必须把农业基础打得更牢。尽管我国粮食总产量连续5年超过1.3万亿斤，但农业基础依然薄弱，存在农产品供求结构不平衡、要素配置不合理等问题，需要进一步增强农业生产能力和抵御风险能力。一方面，坚持藏粮于地，稳住耕地数量、提升耕地质量，提升农田抗灾能力，确保任何时候都能产得出、供得上；另一方面，坚持藏粮于技，提升农业科技创新水平，突破农业关键核心技术，加快应用高产高效绿色技术，增强粮食生产能力和防灾减灾能力。

全面建成小康社会，最突出的短板在“三农”。今年中央一号文件对标全面建成小康社会目标任务，提出加快补上农村基础设施和公共服务短板的8项举措，涉及公共基础设施建设、供水保障、人居环境整治、教育医疗文化等方面。思路已经清晰，方法已经明确，只有严格执行、付诸实功，实实在在解决农民群众生活之困、生产之忧，才能打牢基础、补齐短板。必须把功夫下在前面，把风险降到最低。

农村稳则天下安，农业兴则基础牢。在做好疫情防控的同时，抢农时、打基础、补短板，有序做好“三农”各项重点任务，我们一定能够确保粮食安全、促进农民持续增收，为实现今年经济社会发展目标任务打好基础。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 05 版）