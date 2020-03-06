稳就业需要打好“组合拳”

稳就业既是稳经济、稳社会，也是稳民生、稳人心，在疫情防控中更应多措并举、多管齐下，打好稳就业的“组合拳”

稳就业不光要稳住存量，也要拓展增量；不光要稳住受疫情冲击较大的行业，也要善于从新行业、新业态、新模式中挖掘就业潜力

就业，一头连着企业运营、宏观经济，一头连着千家万户、民生冷暖。经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。如何在打赢疫情防控阻击战的同时恢复生产、促进就业，让群众在疫情过后亦可安其职、乐其业，这是对治理的重大考验，也是保障民生的重要目标。

从“防止出现大规模裁员”，到“注重高校毕业生就业工作”，再到“有针对性地开展援企、稳岗、扩就业工作”，习近平总书记强调，要把“全面强化稳就业举措”作为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要任务。做好“六稳”工作，稳就业居于首位。就业是民生之本，也是经济发展的“晴雨表”、社会稳定的“压舱石”，关乎国计民生，更关乎千家万户。做好就业工作，才能尽可能降低疫情对经济社会发展的影响，尽快推动经济发展重回正轨。可以说，稳就业既是稳经济、稳社会，也是稳民生、稳人心，在疫情防控中更应多措并举、多管齐下，打好稳就业的“组合拳”。

稳就业关键在于稳企业。尤其是广大中小企业，提供了约80%的城镇就业岗位。对中小企业来说，用工难往往与资金支持难、订单交付难、产业链配套难等问题相伴而生。实施好就业优先政策，就要减负、稳岗、扩就业“三管齐下”，统筹起来考虑。近日，从人社部等部门明确阶段性减免企业三项社会保险单位缴费部分，到住建部等部门明确受疫情影响的企业可申请缓缴住房公积金，再到人民银行等部门要求加大货币信贷支持力度，各部门不断丰富政策“工具箱”，强化社保、财政、货币等宏观政策与就业政策协同联动，将有效缓解稳岗压力和现金流紧张等问题，助力企业渡过难关，为稳就业蓄积源头活水。

“支持企业适应群众线上消费需求增加灵活就业岗位”“拓宽就地就近就业渠道”“新上一批带动就业能力强的项目”……在近期召开的国务院常务会议上，支持多渠道灵活就业是制定相关政策的一个重要出发点。稳就业不光要稳住存量，也要拓展增量；不光要稳住受疫情冲击较大的行业，也要善于从新行业、新业态、新模式中挖掘就业潜力。无论是数字经济、康养产业迎来发展契机，成为吸纳更多就业的“海绵”，还是一些企业实施“共享员工”模式，通过借调待岗员工整合人力资源，这些新思路在稳就业的过程中起到了不容忽视的作用。有关部门应该为企业多渠道灵活就业提供便利，在产业发展中扩大就业，在“应急”的同时推动“升级”。

在疫情防控中实施好就业优先政策，也要围绕重点任务和重点人群，因地因企因人分类帮扶，提高政策精准性。比如说，就地区而言，应严格实行分区分级精准防控，鼓励低风险地区的农民工尽快返岗复工，采取“点对点、一站式”直达运输服务；就行业而言，对缺工严重、稳岗压力大的企业重点帮扶，加大对中小企业尤其是吸纳2亿多人就业的8000多万个体工商户的扶持力度；就人群而言，尤其要重视高校毕业生、农民工等重点群体就业，同时将受疫情影响的就业困难人员纳入援助范围。避免“一刀切”，提高精准性，方能让更多劳动者各尽其才，让更多企业获得充足人力支持，激活复工复产的一池春水。

一手防控疫情，一手复工复产，两个战场都不容有丝毫松懈。加大政策调节力度，充分释放发展潜力，政府、企业、劳动者等各方携手共克时艰，我们一定能早日战胜疫情，跑出发展的加速度。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 05 版）