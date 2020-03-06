做力所能及的事情很有意义

3月1日早上10点，刚到武汉市洪山区关山街的周朝辉和周海文，给理发工具和座椅喷了一遍消毒液，为当天的志愿理发做准备。

“你有什么需求，是要剪短一些还是留长一些？”每次理发前，周朝辉和周海文都会这样问。周朝辉说：“虽然是在疫情期间，但爱美之心人皆有之，我们会尽量满足不同人对发型的需求。”

周朝辉今年41岁，周海文今年33岁，两人来自湖北赤壁，都是武汉渼树理发店的理发师。2月14日，周朝辉看到同济医院招募志愿理发师的公告后，马上报了名。“我想为武汉疫情防控尽自己一份力。”周朝辉说，他随后在理发师的工作群里发起号召，周海文看到信息后也报了名。

周朝辉和周海文第一次出门当理发志愿者就是服务同济医院的医护人员，由于要近距离接触，他们坦言当时有些紧张。但随着防护认知提高，两人的心态也平稳起来。“我们每次出门都会戴手套、口罩，穿防护服，不仅是为了保护自己，也是为了保护我们的服务对象。”周朝辉说，如果去医院，他们还要戴好护目镜。

只要抗击疫情前线的人需要理发，周朝辉和周海文都会开车前往，提前一天预约好之后，他们会在早上7时50分左右出门。每次给一个人理发大概要10到15分钟，为女性理发需要更长时间。一天下来，周朝辉和周海文平均要服务60个人，回到住处往往已经晚上八九点。摘下护目镜和口罩后，他们的脸上都会留下深深的勒痕。

2月29日，许久没回家的周朝辉收到了9岁儿子的一封信：“我们能保护好自己，你只用保护好自己就行了，不管多少天，我们在家都会很开心……”看完信，周朝辉哭了：“我们每天接触的都是抗击疫情一线的人群，为了家人的安全，我们一直在外面住。”

“疫情只要不结束，我们就不收费。”周朝辉说，抗击疫情一线的人更辛苦，能为抗击疫情做力所能及的事情，觉得很有意义。周海文说：“等疫情结束后，我一定要好好去吃一顿火锅。”

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 04 版）