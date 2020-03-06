“阿姨，您别下床了，卫生间我去收拾！”“谢谢！谢谢！太不好意思了……”

在火神山医院的病房里，洗消护士吴昊步履匆匆，像这样与年老体弱患者的对话，连她自己都不知道说了多少遍了。

吴昊负责清洗消毒的病区，是火神山医院收治患者的首个病区。当时为了尽快让病区达到收治新冠肺炎患者的要求，吴昊和战友们夜以继日，全力配合施工单位和设备调试人员，收拾各种建筑垃圾和设备器材的外包装。作为洗消护士，她毫不犹豫当起了病区保洁员，一个病房接一个病房捡拾垃圾，一袋接一袋往病房外扛垃圾。

首次“突击”，吴昊一干就是一天多，手磨破了，眼熬红了，但她依然坚持战斗。因为她知道，首批新冠肺炎患者接收之前，她必须按标准把整个病区打扫干净、消毒完毕。那一夜，她几乎通宵达旦，直到首批患者住进病房，她才松了一口气。

腰酸背痛的她，晚上乘公交车返回宾馆的时候，歪着头靠着车窗睡着了，公交车驶到宾馆，战友们发现她没下车，返回车上一看，她还没睡醒。“她可能太累了，让她再睡一会儿吧。”公交车司机说。

这些日子，她出现好几次这样睡着的事，但从来没有叫一声苦、说一句累。一天晚上11点多，几天没给家打电话的吴昊，突然接到妈妈打来的电话，问她在火神山医院的情况。

“就跟以前一样，就是照顾患者，一点都不累！”她忍着全身酸痛这样告诉家人，说完“美丽的谎言”，吴昊的眼泪不由流了下来。

抗疫当前，战斗在火神山的吴昊和战友们，在各自的岗位上忘我战斗着。50多岁的护士长陈红，白天往污染区搬运了40床新被褥；每天去病房为患者输液的护士姐妹们，透过满是雾水的护目镜，为患者输液；下夜班的姐妹们，脸上被口罩和护目镜长期挤压留下深深的压痕……

每天，吴昊都要进入污染区打扫病房卫生，为每一个房间喷洒消毒剂、扫地、拖地、收拾垃圾，一个病房至少需要10分钟，整个病区收拾消毒完，需要两三个小时不停歇。往往还没有忙完，吴昊已是汗流浃背。

病房的患者看着吴昊每天去打扫房间、收拾卫生间，都很心疼她。不少患者称赞她是“天使保洁员”。“小吴，等我好了，希望能留下来做义工帮你分担点儿，你太辛苦了！”一名患者说。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 04 版）