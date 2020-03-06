救治病人急难险重，身为共产党员的医护人员挺身而出；重点社区、重要卡口排查隐患，基层干部驰而不息、日夜值守；物资分发、防疫宣传、情绪安抚，党员志愿者情真意切、不辞辛劳……在新冠肺炎疫情防控这场严峻斗争中，广大党员、干部充分发挥先锋模范作用，让党旗高高飘扬在疫情防控斗争第一线。

“沧海横流，方显英雄本色。”干部政治上过不过得硬，就要看关键时刻靠不靠得住。越是严峻的斗争，越能考验党员的政治素质、党性原则、初心使命。无论是革命战争年代冲锋陷阵，还是建设、改革各个时期恪尽职守，无论是经受血与火的洗礼、生与死的考验，还是进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，广大党员、干部总能用知重负重、攻坚克难的实际行动，诠释对党的忠诚、对人民的赤诚。“独有英雄驱虎豹，更无豪杰怕熊罴。”共产党员最鲜明的品格，就是关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。

“这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。”疫情突如其来，正如习近平总书记强调的，这是一次危机，也是一次大考。能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。总体看，在抗疫斗争中我们的干部队伍是好的，是经受住考验的。广大党员、干部坚决贯彻落实党中央决策部署，以等不得的紧迫感、慢不得的危机感、歇不得的责任感，筑起了守卫人民群众生命安全和身体健康的坚固防线。

千锤百炼的钢最硬，风吹雨打的松最挺。人民最需要的地方，困难最集中的地方，其实也是最锻炼人的地方。疫情考验面前，能否勇赴难关、勇挑重担、勇破难题，是对党员干部初心使命的检验，也是对党员干部政治素养和业务能力的历练。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，各级干部特别是领导干部必须增强必胜之心勇当先锋、敢打头阵，增强责任之心主动担当、积极作为，增强仁爱之心解民之难、纾民之忧，增强谨慎之心消除风险、一抓到底，用行动展现共产党人政治本色，交出经得起历史和人民检验的答卷。

非常之战，必有非常作风；非常之功，必待非常之人。考验面前，有的党员干部出现不敢担当、不愿负责、作风飘浮甚至临阵脱逃等问题。谁对党对人民极端不负责任，就必须对谁进行严肃问责。谁表现突出，谁能够经得起考验，也应该对谁大力褒奖、大胆使用。“八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。”压实责任、赏罚分明，对提振党员干部担当、作为、奉献的精气神至关重要。对于共产党员来说，积极投身这场看不见硝烟的战斗，完成好坚决打赢疫情防控阻击战这一重大政治任务，才能让政治素养和精神境界得到新的升华。

一位革命前辈曾说过：“人生的荣誉，没有比忠实地做了有益于人民的事业，为人民所信任更高的了。”广大党员、干部牢记人民利益高于一切，用恪尽职守践行初心和使命，发扬斗争精神经受疫情考验，一定能把改革发展稳定各项工作做实做好，在战胜风险挑战中不断开辟前进道路、创造光荣业绩。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 04 版）