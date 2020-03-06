在抗击新冠肺炎疫情的日子里，全国广大党员踊跃捐款捐物，他们中有报党恩的孤儿，有爱心传承的一家三代，有坚守一线的青年党员，有几十年党龄的老党员……一个个感人故事在神州大地涌现。

“国家的孩子”报党恩

最近，《达茂旗“国家的孩子”致武汉同胞的一封信》连同5550元捐款一起寄往战疫一线。这其中，饱含着达茂旗“国家的孩子”报恩之情。

上个世纪60年代，3000名遭受自然灾害的南方孤儿被送到内蒙古大草原，他们被牧民们亲切地称为“国家的孩子”。其中，30多名孩子来到内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗，从此，他们便有了家。

疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，作为党员，牧民额尔登和童格勒噶等几位身处达茂旗的“孤儿”觉得必须做点什么。于是，他们带头在达茂旗“国家的孩子”微信群中发出捐款倡议。倡议发出后，很快得到大家积极响应，“我捐100元”“我捐200元”……一时间，爱心红包纷纷发来。那一刻，大家的心里只有：武汉加油！中国加油！

“国家有难，身为‘国家的孩子’、身为党员，我们有责任有义务去回报祖国、报答党恩。” 额尔登说。

一家三代支持战疫

87岁的老党员、青海互助土族自治县蔡家堡乡后湾村农民李洪占在儿孙陪同下，来到县委组织部，用颤抖的、布满老茧的双手递上了2万元捐款。“我1956年入党，是党培育了我，这是我向党组织交的捐款，也是向党组织交的另一份‘党费’，我年纪大了，抗击疫情帮不上什么忙，只能这样表达自己的心意。”李洪占说。

23岁入党时，为改变“整座大山几乎看不到绿色”的状况，李洪占在山上栽下第一棵树，至今60多年间，他义务植树8万余株133公顷。从青年到暮年，他的脚步踏遍家乡的秃岭沟壑。一生植树守绿，荒山终变绿海。2019年，86岁的李洪占，获得“全国诚实守信模范”称号。

“我们祖孙三代都是党员，我希望用自己的行动教育子孙听党话、感党恩、跟党走。”虽然不能加入到防控疫情一线，但老人始终督促儿孙，让他们多出力，服务好群众。老人捐款的同时，老人的儿子李珍业、李科业，孙子李积彪每人也都捐了1000元，他们想以捐款的方式尽一名党员的绵薄之力。

青年党员5次捐款捐物

“作为一名党员，我上不了抗击疫情的最前线，只能做这点事情，实在不值一提。”2月28日，兰州铁路局集团融媒体中心党员高志瑛向党组织捐款时说。

自新冠肺炎疫情发生以来，高志瑛累计捐款10100元。此前，他分别向武汉市红十字会、湖北省红十字会各捐款5000元，并积极联系厂家购买3000个医用口罩和50套防护服，计划捐赠给兰州大学第二附属医院、甘肃省中医院。高志瑛主动放弃休假，第一时间向融媒体中心党委请战：“疫情十分严重，我是党员，有进站上车的宣传任务，请党组织首先考虑让我上！”

不仅积极捐款、奉献爱心，进班组、到车间，高志瑛还深入基层采访报道，用实际行动践行一名新闻工作者的责任担当。

老党员的一片深情

山西长治市屯留区党员燕德禄，今年已87岁高龄。在新冠肺炎疫情发生后，他来到本村的防控卡点，为一线值班人员送去价值400余元的生活物资。村干部告诉老人：“您的心意我们领了，可您的生活并不宽裕，我们不能收您的东西啊！”话音未落，燕德禄又从内衣口袋里掏出100元，他说：“我是一名老党员，也不能为党和国家多做什么贡献了，看到新闻里党员都在捐款，我也得捐！”

福建龙岩市上杭县茶地镇大燮村85岁的老党员何招秀，有着54年党龄。子女外出务工，平时一个人在家生活。听到村里党员同志们都积极为支持新冠肺炎疫情防控工作捐款，正在地里摘菜的她赶忙放下手中农活，掏出口袋里的20元，交给党组织。她说：“我在电视上看到医护人员奋不顾身治病救人时，既心疼，又感动。钱不多，我就想为奋战在一线的战士们买点吃的，哪怕是一碗热腾腾的面条。”

爱心汇聚、暖流涌动。广大党员的一笔笔捐款、一份份牵挂，凝聚起同舟共济的无私大爱，汇聚成协力战疫的磅礴力量！

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 04 版）