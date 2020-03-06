人民网北京3月5日电 （记者吴刚）外交部副部长马朝旭5日在国新办新闻发布会上说，中国坚守在疫情防控的最前线，为全球公共卫生事业作出的贡献举世公认。当前全球疫情形势快速变化，中方在做好国内防控工作的同时，将继续本着公开、透明和高度负责的态度，积极开展抗击疫情国际合作。

马朝旭说，疫情发生以来，习近平主席高度重视疫情防控的国际合作，多次就加强同各国的沟通协调、同世卫组织加强合作作出重要指示批示，并应邀同10多个国家领导人通话，同专程访华的柬埔寨首相、蒙古国总统、世界卫生组织总干事举行会谈会见。

“中国坚守在疫情防控的最前线，我们为全球公共卫生事业作出的贡献也是举世公认的。”马朝旭说，正如联合国秘书长古特雷斯所指出，中国以巨大的牺牲为全人类作出了贡献。中国用实实在在的行动赢得了世界的普遍认同与赞赏，体现了负责任的大国担当，生动践行了构建人类命运共同体的承诺。

“在抗击疫情的斗争中，中国决不是孤军奋战。”马朝旭介绍，170多个国家领导人和40多个国际和地区组织的负责人向中方表示慰问和支持，联合国、上海合作组织、金砖国家、东盟、非盟、阿盟、拉共体、七十七国集团等重要的国际组织都发表声明，表达对中国抗击疫情行动的信心与支持。截至3月2日，共有62个国家和7个国际组织向中国捐赠了口罩、防护服等中国急需的疫情防控物资。

“比如缅甸政府向我们提供大米，斯里兰卡向我们提供红茶，蒙古国向我们捐赠3万只羊，巴基斯坦拿出全国医院库存的口罩提供给我们，这些捐助应该说是雪中送炭，患难见真情，我们将铭记在心。”他说。

马朝旭说，当前新冠肺炎疫情在许多国家出现，呈现多发快发态势，一些国家的疫情在加剧。“我们正在推进向有急需的国家提供必要援助，包括韩国、伊拉克、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡等国家。同时我们也在考虑响应世卫组织捐款呼吁，向世卫组织捐款，我们将适时公布。”

他表示，中方将根据疫情的发展，在继续做好本国疫情防控的同时，继续同各国开展不同形式的国际合作，在力所能及的范围之内向外方提供支持。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 03 版）