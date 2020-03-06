北京冬奥组委连线国际奥委会执委会会议时表示
力争疫情防控和冬奥筹办两不误
人民网北京3月5日电 （记者季芳）4日，北京冬奥组委通过视频方式参加国际奥委会执委会会议，表示将尽最大努力做到疫情防控和冬奥筹办两不误。国际奥委会主席巴赫称赞北京冬奥会筹办工作非常出色。
在北京冬奥组委首钢办公区，北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东通过视频方式，与正在瑞士洛桑国际奥委会总部大厦“奥林匹克之家”的执委会连线。
巴赫对北京冬奥会筹办工作取得的进展表示赞赏。他说：“北京冬奥会筹办工作非常出色，在许多方面取得了进展，尤其是在可持续方面。北京冬奥会注重绿色和可持续，这与《奥林匹克2020议程》相一致，国际奥委会对于这一理念非常支持。我期待与你们一起努力，也期待我对北京的下一次访问。”
在向国际奥委会执委会的陈述中，张建东表示，新冠肺炎疫情发生后，国际奥委会和执委会高度关注，给予了坚定支持和充分理解。国际奥委会主席巴赫专门致信中国奥委会，表示完全相信北京冬奥会筹办工作不会受到疫情影响。国际奥委会副主席胡安·安·萨马兰奇也对中国疫情防控措施给予了高度评价，并表示对打赢疫情防控战充满信心。
张建东说，面对突如其来的疫情，北京冬奥组委迅速行动，及时制订实施了严格的防控措施。我们将尽最大努力，做到疫情防控和冬奥筹办两手抓、两不误，确保各项筹办任务按时、优质完成。
会上，张建东介绍了去年12月国际奥委会执委会会议以来，北京冬奥会在组织管理、场馆和基础设施建设、体育和测试赛、文化活动、市场开发和财务、可持续和遗产等筹办工作的进展情况。
《 人民日报 》（ 2020年03月06日 15 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn