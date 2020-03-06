力争疫情防控和冬奥筹办两不误

人民网北京3月5日电 （记者季芳）4日，北京冬奥组委通过视频方式参加国际奥委会执委会会议，表示将尽最大努力做到疫情防控和冬奥筹办两不误。国际奥委会主席巴赫称赞北京冬奥会筹办工作非常出色。

在北京冬奥组委首钢办公区，北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东通过视频方式，与正在瑞士洛桑国际奥委会总部大厦“奥林匹克之家”的执委会连线。

巴赫对北京冬奥会筹办工作取得的进展表示赞赏。他说：“北京冬奥会筹办工作非常出色，在许多方面取得了进展，尤其是在可持续方面。北京冬奥会注重绿色和可持续，这与《奥林匹克2020议程》相一致，国际奥委会对于这一理念非常支持。我期待与你们一起努力，也期待我对北京的下一次访问。”

在向国际奥委会执委会的陈述中，张建东表示，新冠肺炎疫情发生后，国际奥委会和执委会高度关注，给予了坚定支持和充分理解。国际奥委会主席巴赫专门致信中国奥委会，表示完全相信北京冬奥会筹办工作不会受到疫情影响。国际奥委会副主席胡安·安·萨马兰奇也对中国疫情防控措施给予了高度评价，并表示对打赢疫情防控战充满信心。

张建东说，面对突如其来的疫情，北京冬奥组委迅速行动，及时制订实施了严格的防控措施。我们将尽最大努力，做到疫情防控和冬奥筹办两手抓、两不误，确保各项筹办任务按时、优质完成。

会上，张建东介绍了去年12月国际奥委会执委会会议以来，北京冬奥会在组织管理、场馆和基础设施建设、体育和测试赛、文化活动、市场开发和财务、可持续和遗产等筹办工作的进展情况。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 15 版）