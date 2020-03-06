守护疫情防控前沿阵地

自疫情发生以来，日门诊量4500人次，收治住院患者4200名，实施手术900余台，新冠肺炎核酸检测1500余人次，确诊并转运7名新冠肺炎病人，解放军总医院第一医学中心未发生任何交叉感染。第一医学中心急诊科严把第一道关，当好守门人。

解放军总医院领导表示，总医院担负着首都地区疫情防控的重要职责，第一医学中心急诊科守护的是疫情防控的前沿阵地，勇挑重担，敢打硬仗，集中展示了“国家队、八一队”的担当与作为。

防疫拼的就是精细

“主任，这个病人肺部有阴影。”“马上采取措施隔离，启动紧急预案！”

第一医学中心急诊科疫情防控阻击战，在1月21日悄然打响。

一名61岁女患者从武汉回京后，去了好几个医院就诊，始终没确诊。到了总医院，她没逃过急诊科主任黎檀实的火眼金睛。作为从业35年的急救领域专家，黎檀实判断，多次核酸检测都是阴性，但是根据CT和多学科专家的反复会诊评估，立即先行隔离，复查核酸检测，结果回报呈弱阳性。患者被紧急转移到定点收治医疗机构，最终确诊。

第二天，整个急诊科启动应急预案——全科人员停止休假计划，22日全部返程回岗。发热门诊的医生护士由平时12人增加到30人，按照一级响应机制展开工作。

主治医师翟永志接到去发热门诊支援的命令后，火速将两个孩子送上回老家的火车，立即投入战疫行动。聘用合同即将到期的护士田琳闻讯，当天赶回北京，在发热门诊战斗至今。急诊科护士长肖红菊在发热门诊坚守了17年，面对疫情，她将岗位当作战位，铆在一线。

急诊科每天就诊患者近千人。要从这么多患者中筛查出新冠肺炎患者，拼的就是每名医护人员的精细精神。在一次例会上，黎檀实提醒大家：防疫如刀尖上跳舞，拼的就是精细。拍CT、看胸片，是新冠肺炎确认病例的关键环节之一。每天诊断数百人次，每个CT看300多帧图片，一个病人反复查看2到3遍，才能形成报告。

新冠肺炎的假阴性，给医护人员的筛查带来了挑战。黎檀实给大家打气：不怕真阳性，就怕假阴性。每个环节不但丝毫不能马虎，而且还要结合临床经验来断定。

疫情发生以来，该急诊科接诊急诊患者2万余人次，发热患者7000多人次，收容医学观察患者近300人，其中危重患者70余人，排查疑似病例30余例次，确诊新冠肺炎患者7人，无一漏诊。

医护人员严格防护

第一医学中心急诊科有抗击非典和防控“甲流”的经验，面对重大疫情处乱不惊。因为早有预案，肖红菊提前一天为医护人员发放了防护服。

黎檀实参与过国际维和、抗击非典，汶川、雅安抗震救灾等国内外一线救援。在他看来，医护人员严格防护是底线要求。每天考虑最多的，除了让患者康复，就是医护人员严格防护。

肖红菊反复告诫护士正确戴口罩、穿好隔离衣、时刻戴防护镜。同时，坚持每天定时对门诊留观区、重症区及诊疗区消毒，加强通风换气，隔离病房更要科学处置。

“主任会亲自检查我们每个人的防护装备。”护士长刘钰说，早上7点半交班，口罩和帽子戴得是否规范，黎檀实都要亲自检查。穿着隔离衣进了休息区，谁的口罩、帽子没遮严实，他都会拍照发到工作群里，请各组组长去纠正。

随着节后返京人潮，发热患者可能增多，急诊科迅速向上级建议，立足现有场地改扩建发热门诊。施工开始后，黎檀实带着肖红菊和副主任陈威，天天待在尘土飞扬的现场。

5天后，1200平方米新发热门诊场地投入战疫。刘钰说：“发热病人就诊条件改善了，很多科室骨干来增援。”

疫情防控和急救两不误

2月12日晚，发热门诊一名医学观察期患者突发急性肠梗阻，急需手术，但是CT显示其肺部片状毛玻璃影，存在新型冠状病毒感染的可能。正在值班的陈威立刻上报中心，并协调呼吸科、疾控科、普外科等联合会诊，经综合判断，决定为患者开通绿色通道，连夜进行手术。

通过对检验、准备、转运全流程各环节防护，手术顺利开展，直到凌晨3时顺利结束，患者在医护陪同下由救护车转运至发热门诊重症区继续隔离治疗。凌晨4时30分，气温只有0摄氏度，值班二线医生陈歆穿着单薄的防护服隔离衣，背着消毒液为负压转运救护车消毒，确保再次转运的安全。

“这是急诊科首次进行新冠肺炎观察病例手术，不仅检验了绿色通道流程，也增加了我们的自信心。”黎檀实反复叮嘱急诊科分诊护士，要在短时间内仔细鉴别呼吸道症状，疫情防控和急救两不误。疫情期间，高热伴急性阑尾炎穿孔患者、高危产妇、心肌梗塞等数十例急危重症患者成功得到救治，患者和家属交口称赞。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 14 版）