方舱医院 “进阶”提升

3月3日，武汉汉汽方舱医院接收了首批新冠肺炎患者。这里设计精细、设施周全，除了洗漱台、淋浴间、饮水机、移动厕所等基本生活设施，还有无线上网设备、电视机、图书角等。

武汉地产开发投资集团华建新时代设计公司项目总设计师凃东说：“从一开始的摸索，到后来不断调整完善，这所最新建成的方舱医院，体现了我们设计建设理念和标准的进一步提升。”

2月3日下午5时，正在组织冲刺雷神山医院建设的武汉地产集团，接到武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部紧急指令：在江汉区、武昌区、东西湖区分别建设3所方舱医院，提供4400余张床位，集中收治轻症患者。

集团总经理付明贵立即赶到施工现场调度：设计团队现场办公，制定多套方案供医疗专家选择；多方征集，施工人员须在5小时内抵达现场；联系材料供应商，连夜调货……

收治传染病患者的方舱医院，必须考虑病人、医护人员、后勤人线、垃圾清运等流线，为不同人群设置相应的出入口，防止交叉感染。当晚9点，设计师团队带着电脑来到施工现场，经过医院专家现场指导，立即开始绘图，次日凌晨1点就完成了布置图。深夜2点，专家听完设计方案汇报后，当场决定开工。

2月5日早上8点，江汉方舱医院基本建成。紧接着，位于武昌区的洪山体育馆方舱医院、位于东西湖区的武汉客厅方舱医院，也都按照江汉方舱医院的模式完成建设改造。

早期改造的方舱医院大都设置移动式卫生间，每个卫生间下面自带存储罐。凃东说：“存储罐容量不大，环卫人员要分别对每一个罐内污物进行抽排，一天要消毒上百次。”集团公建事业部设计管理部副部长张婷介绍，随后建设的武汉客厅方舱医院，采用了在地下集中建化粪池的方式，每天抽一次，环卫部门的工作量明显减轻。

从一开始火速建设，满足基本要求，到后来同步考虑功能性、舒适度，设计师团队边建设边总结，不断提升完善。

2月17日，集团再次接到任务，建设汉汽方舱医院。2月25日，汉汽方舱医院如期建成，可提供2294张床位。室外，一条2.5米宽的风雨连廊将几个病区连接起来。

汉汽方舱医院是在老工业建筑结构主体上改造而成，设计师在医院屋架上做了泛光处理。“晚上灯光打在屋架上，整个屋顶被照亮，会让患者感到温暖。”凃东说，夜间可将其他照明关掉，仅保留泛光，不会影响病人休息。

汉汽方舱医院是武汉市第三医院护士罗蔓进驻的第三家方舱医院。“通风系统将换气与消毒相结合，即便穿着防护服，也不会感到太闷热。”罗蔓说，这里每个床位都有呼叫器，舱内无线网络可满足2000多人同时使用，医生的休息间也是双通道设计，可有效避免感染。

迄今，武汉地产集团组织改造的5所方舱医院已累计提供床位7814张，成为托举生命与爱的方舟。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 12 版）