持续改进 发挥中医药优势

3月3日，国家卫健委、国家中医药管理局印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》（以下简称“第七版诊疗方案”）。通知要求，有关医疗机构要在医疗救治工作中积极发挥中医药作用，加强中西医结合，完善中西医联合会诊制度，促进医疗救治取得良好效果。第七版诊疗方案的中医药疗法有哪些改进，对于救治患者有哪些效果？本报记者专访了国家中医医疗救治专家组副组长、北京中医医院院长刘清泉。

“相对于第六版诊疗方案，第七版的中医药疗法整体上改变不大，主要在危重症患者救治方面进行了修订和改善。”刘清泉介绍，这段时间以来，专家组经过研究，将救治方法和药物更加细化，把重点放在如何降低危重症患者的病亡率上。

“我们提出了更多的药物治疗方法，希望医生在查房救治的过程中，针对患者进行更加个性化的治疗。”刘清泉说，中医讲究辨证施治，不同的患者之间病情不一样。第七版诊疗方案的中医药治疗部分只是给医护人员提供了一个可供更多选择的原则性的方案，保障他们在具体诊治患者的过程中有更多的选择空间。

武汉的危重症患者很多都使用了呼吸机，如何发挥中医药的优势，减少使用呼吸机对人体产生的不良反应，让呼吸机能达到最好的状态，这是刘清泉和其他专家组成员一直在研究解决的问题。“第七版诊疗方案，也增加了中医药支持呼吸机治疗的方案。”刘清泉说。

“新冠肺炎对于我们来说还是一个新发病。第七版诊疗方案对于中成药和中药注射剂的使用做出了更科学的规定。”刘清泉表示，中成药临床使用说明书中的规定使用剂量在实际救治的过程中可能不一定适用所有的患者，需要医生根据患者身体情况和病情进行判断。第七版诊疗方案更加注重中药注射剂在危重症患者救治过程中的使用。

“第七版诊疗方案中针对危重症患者中医药治疗方案是专家组成员经过长时间跟踪危重症患者的救治形成的经验。”刘清泉介绍，特别是近20天以来，国家卫健委和国家中医药管理局联合成立了中西医协同救助专家组，对武汉市各个定点医院的重症病房、ICU进行了巡诊、会诊、查房等。“在这个过程中，我们对危重症患者病情和治疗的认识更加深刻。”刘清泉说。

刘清泉表示，第七版诊疗方案整体上是对第六版的改进，对于广大医护人员救治新冠肺炎患者具有很好的指导作用。接下来，专家组会不断总结在救治患者过程中的有益经验，持续改进诊疗方案，“是否会推出新的诊疗方案要根据疫情的形势来确定。”

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 12 版）