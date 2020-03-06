“餐巴”开到家门口 餐饮企业“动起来”

“好久没有闻到这么熟悉的味道了，这样的餐巴，好吃又方便！”中午，福建省莆田市区和成天下小区的“90后”居民陈喜顺，特地来到国资大厦楼下的“莆田餐巴”移动篷车前购买美食。此后一个小时里，又有80多份套餐售出，随到随买、打包取走，现场不逗留，安全有序。

为应对疫情带来的挑战，莆田市委市政府指导市餐饮烹饪协会推出“莆田餐巴”——“流动餐厅”载着多样美食进园区、社区、写字楼、机关，既丰富了群众的用餐选择，也为受疫情影响的商家开辟了新出路。

餐车动起来，创造上百个就业岗位

在莆田市区雅颂居，两辆“莆田餐巴”移动篷车停靠在小区门口，一辆车内摆放着荔枝肉、海苔等20多种菜肴，还有莆田红团、绿豆糕等特色糕点；另一辆车内则提供主食，厨师现场烹饪焖豆腐等，吸引附近居民前来选购。“非常时期，外出就餐不方便，家里又是双职工，平时没空做饭，在家门口就能吃到套餐，赞！”几名戴着口罩选购食品的居民说。

莆田市餐饮烹饪协会会长关玉标介绍，原来为筹备元宵节，协会筹资40万元购买了15辆美食移动篷车，计划布置在市区闹市。但一场疫情改变了所有计划。

怎么办？“人不动我动”。思路一开，资源就活。餐饮烹饪协会将15辆移动篷车打造成“莆田餐巴”，先后在高新技术产业开发区、城厢万辉社区、荔城荔园小区等10多个地方布点试营业，既解决了企业复产工人、当地居民的用餐问题，又使得多家餐饮企业“动起来”，创造出餐巴服务点、中央厨房等上百个就业岗位，实现多赢。

个性化定制，试水行业转型之路

在莆田市餐饮烹饪协会的牵头下，莆田主要餐饮企业“抱团取暖”，各家中央厨房统一配送菜品到“莆田餐巴”上，线上订餐、线下自取，私人订制配送、现场体验，“小餐巴”愣是走出了“互联网+”的范儿，餐饮员工也从后厨走向社区。

“个性化定制是餐巴的特色所在。”莆田市餐饮烹饪协会秘书长郭文辉表示。务工人员要求低价实惠，那工业园区的餐巴则以套餐为主，每份15元；“上班族”更喜营养均衡，写字楼下餐巴则提供更多样的菜品和套餐；居民动手能力更强，供应半成品成为社区餐巴的主打，居民只把“烹饪”环节带回家……

“这是一种全新的业态发展方向，是行业转型的前哨战！”莆田老蒲鲜餐饮企业创始人陈伟军说。“餐饮企业化被动为主动，线上线下同频共振，减少损失、稳定客源，还为接下来传统餐饮业转型升级打下基础。”

点对点互动，新模式异军突起

两家门店，4名客服人员，10万名“粉丝”，逆势上扬的营销业绩——

近期，莆田蘑菇私房菜餐饮企业在疫情期间的“成绩单”让人眼前一亮。企业负责人黄朝琴告诉记者，“制胜法宝”就是线上线下高度一体化，点对点互动，实现无缝对接。4年多的营业历史，该企业仅有的两家门店，走的都是线上订餐、线下配送的发展模式。企业设立了多个微信号以维护“粉丝”，请了客服人员专门管理微信号，每天发送菜品资料、接受顾客下单、处理投诉等，更重要的是与顾客进行微信私聊，“点对点的互动才更暖人心”。在平时，门店网上订餐一天150单，疫情期间直接翻番，达到300多单。

“蘑菇私房菜‘新餐饮’的发展模式，就是借力互联网的典型，给莆田餐饮企业转型带来启示。”郭文辉说，“莆田餐巴”一推出就深受市民欢迎，他们下一步将组织各会员单位，在全市的各社区、园区、写字楼布置更多服务点，增设“早餐工程”，同时推出“百道名菜进社区”等活动，巩固推广线上线下结合的“新餐饮”模式。

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 07 版）