大疫当前 当磨砺科技杀毒之刃

新华社记者 黄堃

人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术。在全球共同抗击新冠肺炎疫情之时，当全方位磨砺科技杀毒之刃，从让病毒无所遁形的检测工具，到与之短兵相接的临床治疗手段和药物，再到疫苗等长期防控手段，为人类最终战胜病毒提供强大助力。

磨砺科技杀毒之刃，就是要让“雷达”更快速、更精准地发现病毒这个人类的大敌——在这场战“疫”中包括各种检测工具。

新冠病毒出现不久，中国科研人员迅速行动，从患者体内分离出病毒，对其基因组测序，并与世界分享。世界卫生组织总干事谭德塞说：“中国在监测疫情暴发、分离病毒、对基因组测序并与世卫组织和世界分享方面的速度令人印象非常深刻。”

有了基因组信息，才能对肉眼看不见的病毒“画影图形”，有的放矢地展开阻击战。当前全球广泛使用的RT-PCR（逆转录聚合酶链式反应）检测技术，就是根据病毒核酸的基因序列特征，判断样本中是否有病毒存在。

近日，世卫组织专门举办新冠病毒全球研究与创新论坛，汇集全球顶尖卫生专家商讨并最终形成科研“路线图”，其中把研发简便快速的检测工具作为短期优先项。各国有效防控疫情，离不开检测速度和准确性不断提升的检测工具。

磨砺科技杀毒之刃，就是要把“好钢”用在与敌人短兵相接的刀刃上——在这场战“疫”中包括各种临床治疗手段和药物。

虽然目前还没有针对新冠病毒感染的特效药，但医护人员充分利用多种科技手段为患者提供支持性治疗，比如对于重症心肺功能衰竭患者，医护人员使用俗称“人工肺”的ECMO设备，帮助患者维持生命体征稳定。针对轻症患者，则搭建了“方舱医院”，有一大批患者在这里病愈。中国国家卫生健康委员会3月5日发布的数据显示，中国累计治愈出院病例已达52045例。

直接杀灭病毒的药物也在研发路上。在中国临床试验注册中心平台上，已列出超过300项与新冠病毒相关的临床研究项目，涵盖西药、中药、干细胞疗法等，数字几乎每天都在增加。由于研发新药耗时漫长，人们在当前疫情中尤其注重采用“老药新用”策略，一批安全性获得证明的“老药”被用于治疗并发挥作用。

磨砺科技杀毒之刃，就是要打造应对传染病的“治本”武器，形成持久战斗力和威慑力——在这场战“疫”中包括备受关注的疫苗，以及全社会防控传染病的有效机制。

疫苗是人类与疾病斗争史上取得的重大成果。天花曾让人谈之色变，但在天花疫苗诞生后，这一古老传染病被彻底消灭。全球针对新冠病毒的疫苗科研也在紧锣密鼓进行中。不过，需要指出的是，疫苗研发不可能一蹴而就。按照谭德塞的乐观估计，新冠病毒疫苗可能在18个月后方能投入使用。

对抗传染病，更重要的是防患于未然，通过建立和完善公共卫生安全体系，提高应对重大疫情和重大突发公共卫生事件的能力和水平。

磨砺科技杀毒之刃，也离不开全球携手，因为病毒是人类共同的敌人，谁都无法独善其身。各国专业组织和科研人员当合作并进，共享科研数据和信息，共同研究提出应对策略，汇聚众智研发有效的战“疫”武器。有了科研战线的强大支撑，人类必将能打赢疫情防控阻击战。