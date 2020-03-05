是“院士”也是“战士”

中医研究者联合起来，求同存异、齐心协力，为抗击新冠肺炎贡献有效的中医药策略。现代医学与中医药协同起来，共同研究，取长补短，优化治疗方案，以尽快遏制新冠肺炎的蔓延趋势，最终打赢这场“战役”。

——仝小林

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国上下一心，共同奋战。作为中医药人的代表和缩影，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林是“院士”也是“战士”，与所有中医药界人士一道，齐心协力，为抗击疫情献出中医药策略。

临危受命亲赴一线

1月23日，中国科学院院士、中国中医科学院首席研究员仝小林接到国家中医药管理局紧急通知，他被任命为国家中医医疗救治专家组的共同组长。

除夕之日，仝小林院士就抵达了武汉抗击“新型冠状病毒感染肺炎”的第一线。到达武汉的第二天，仝小林院士就带领着专家组第一时间深入到武汉市金银潭医院临床一线进行实地调研患者救治情况，着手采用中西医结合的方法救治疑难危重症。

“我不知道仝院士到底摸了多少人的脉,可能两千到三千人。他的三个手指头搭在患者的腕上，也搭在了患者的心上。他让患者感受到的不仅是我们中医药的服务,而且是安心，这种温暖,我觉得非常重要。”国家中医药管理局科技司司长李昱感慨。

从仝小林院士到达武汉的一个月以来，他始终坚守在临床一线。“作为国家中医医疗救治组组长，特别是担负着制定国家对新冠肺炎的中医诊疗方案的重任，就必须靠前，靠前，再靠前。必须实地了解疫区情况，掌握第一手资料，才能对诊疗方案做出正确的决策。”

发挥中医优势抓住“源头”

通过亲赴武昌区的社区，了解居家隔离人员及疑似病人的情况等系列实际调研，仝小林认为，要将社区防控作为整体防控的第一道防线，切断源头，减少医院的压力。

对于隔离点范围内的“四类人群”来说，绝大部分都没有条件输液，他认为，新冠肺炎患者初期容易出现发热、咳嗽、腹泻等症状，使用中药可以缓解大部分患者初期症状，并要求中医药第一时间介入社区。

面对社区隔离点的大量患者，仝小林模仿古代大疫之时大锅熬药群体救治的模式,以“通治方”加减的方式对新冠肺炎展开中医药干预。在仝小林和其他中医专家的推动下，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》在第四版到第六版中的有关中药治疗的内容无论是在对确诊病例的分期及诊治、对原有证型的方药等方面都愈加地科学和完善。

目前，中成药、中药汤剂的使用已经在武汉市社区隔离点全面推开，中医药抓住了社区防控的“源头”，前期干预对实现关口前移、提高临床疗效和治愈率起到了重要的作用，也为打赢疫情防控阻击战提供了有力的支持。

让中医药继续为患者保驾护航

随着“不落一户、不落一人”“应收尽收”等政策的实施落地，越来越多患者得到了有效救治，也有越来多的新冠肺炎患者治愈出院。

但是仝小林团队通过回访调研发现，部分患者出院后，仍存在轻微的咳嗽、出汗、纳差、气虚、身体乏力、活动后气促、情绪异常等症状，身体抵抗力较低，甚至还有极个别病例再次出现发热的情况，他认为“瘥后防复”极为关键。

因此，他牵头统筹，并与刘保延、王宜、关玲、李光熙、王华、王健、瓮长水等全国几十位中医康复专家进行沟通。在国家中医药管理局医政司的领导下，发布了《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议（试行）》。该《建议》为首个专为符合解除隔离及出院标准的患者而设的医疗方案，为医疗从业人员在原则范围内进行中医康复治疗提供了参考，弥补了传统医学与现代医学对新冠肺炎恢复期干预的空白。

“中医研究者联合起来，求同存异、齐心协力，为抗击新冠肺炎贡献有效的中医药策略。现代医学与中医药协同起来，共同研究，取长补短，优化治疗方案，以尽快遏制新冠肺炎的蔓延趋势，最终打赢这场‘战役’。”仝小林表示，同时他也进一步建议，在条件允许的情况下，医疗单位建立恢复期门诊，为恢复期患者提供康复评估。同时，要不断收集临床资料，做好跟踪回访。

职责所在病人需要的时候义无反顾

从上世纪70到80年代的流行性出血热，到2003年的非典（SARS），再到这次的新冠肺炎，仝小林都在抗疫一线。

在春节期间，仝小林院士本来是想与家人一起到海南度假的，但看到疫情不断严重后，他立刻退掉了机票。 “这种情况下，作为医生，都会有这种使命感和担当。”他表示。

至于何时才能下火线？仝小林的回答不假思索：“只要疫情没有解除，我肯定会一直工作在前线。因为你的职业就是医生，在病人需要你的时候，无论环境多么危险，肯定是义无反顾，这是一般医务工作者都能做到的。”

在抗击疫情一线上，仝小林既是院士也是战士，同时，他也是全体中医药人的代表和缩影。在他们的背后，在疫情的面前，有成千上万的中医药人对职责的坚守，对责任的担当，面对召唤的义不容辞。（编撰：关键、周璨晨，综合整理自《人民日报》、《健康报》、《中国中医药报》、《长江日报》、国家中医药管理局网站等）