首都疫情防控工作要慎终如始如履薄冰严防死守抓实抓细

昨天下午，市委常委会会议暨北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第三十八次会议召开，学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记蔡奇主持会议。

会议指出，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作，并发表重要讲话。我们要认真学习领会、深入贯彻落实。当前疫情防控形势逐步向好，但与之形成鲜明反差的是境外疫情呈现加速扩散之势，境外输入已成为摆在我们面前的突出威胁。首都疫情防控工作必须慎终如始、如履薄冰，对疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，公众防范的意识不能降低，继续严防死守，抓紧抓实抓细。

会议强调，要严密防范境外输入风险。充分发挥首都严格进京管理联防联控协调机制作用，进一步压实各方责任，坚持外防输入、内防扩散不松劲，把防范境外输入作为当前防控工作的重中之重，采取紧而又紧、严而又严的措施，集中力量抓实抓细。加强机场入关防疫管理，落实严密的检疫措施。凡是来自或去过疫情严重国家的入境人员，严格落实隔离措施。相关区要抓紧增设集中观察点。对外籍人士集中居住的小区，要加强防疫和服务管理。要与社区防控有机衔接，加大巡查力度，做好外籍人士日常健康监测管理，不留盲区死角。

会议强调，要完善京津冀联防联控机制，在人员流动引导、交通通道防疫、企业复工复产等方面加强协调联动。发挥北京科技创新优势，支持中关村企业抓紧推进药品疫苗、检测试剂、医疗装备的研发。在抓好防疫工作的前提下，精准有序推动复工复产。采取“点对点”等多种交通运输方式让员工返岗复工，做好员工吃、住、行、车间管理等环节防疫工作。

会议强调，要统筹推进经济社会发展各项工作。坚定信心，围绕“六稳”加强对经济运行的调度，抓好一季度开局，尽可能降低疫情对经济造成的影响。充分发挥投资稳增长的关键作用，推动重大项目有序开工，调动民间投资积极性。注重扩大内需，稳定居民消费，培育升级消费新业态，释放被压抑的消费潜力。做好援企、稳岗、扩就业、保民生工作。落实各类支持政策，帮助企业渡过难关。围绕“两不愁三保障”目标，坚决完成扶贫支援任务。（记者 祁梦竹 范俊生）