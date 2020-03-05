“北京成果”全力“战疫”

面对新型冠状病毒肺炎疫情，全市科研机构、高校、科技企业已经积极行动起来，全力攻关。目前，市科委、市发改委等部门已制定出台加强新冠肺炎科技攻关的10条举措，全力打通各条政策落地实施的“最后一公里”，服务保障科研机构、高校和企业科技攻关，打赢疫情防控阻击战。

超40万份检测试剂盒发往一线

2月27日，北京卓诚惠生生物科技股份有限公司研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒获批上市，同时实现新冠病毒ORF1ab基因、N基因和E基因3个靶标的核酸检测。该试剂盒检测准确率高，检测时间短，仅需90分钟。获批上市后已经用于疑似病例的诊断和高风险人群筛查，病例筛查和救治提速。

“如果没有市科委等相关部门的全力协调支持，我们不可能在这么短的时间内研发出试剂盒并获批上市。” 卓诚惠生公司董事长张志强说，1月12日新冠病毒的基因序列组公布后，公司第一时间组织科研力量开展攻关，仅用约一周时间就研发出了检测试剂盒。

研发成功后，还需要完成注册审批，才能投入临床应用。张志强说，市科委协调药监局、卫健委等部门，在应急注册中提供了巨大帮助，最终用时不到1个半月，获批上市，“正常情况下需要一年半到两年时间。”

智能诊断为抢救患者赢得时间

每次影像检查，一位病人需要拍摄300多层画面，医生肉眼观察肺部感染情况，不仅耗时耗力，而且高强度工作下，准确率和效率都会受到影响。“我们向武汉前方医院了解情况，春节期间一家医院每天看片量已经达上千人次，是平时的数倍。” 数坤科技首席执行官马春娥说，这促使他们攻坚研发出一套新冠肺炎人工智能辅助诊断系统。

该系统可同时高效处理多个病例，快速识别炎性病灶、分割定位，并精准高效勾画感染区域，对于病灶区域进行量化评估，“一个病人300多层图像，系统可以在10秒内自动完成肺部感染区域体积、密度、分期等多个临床指标的计算。” 马春娥说，这就为危重患者的抢救赢得了极为宝贵的时间。

据悉，这套系统已在武汉市中心医院、武汉大学人民医院、雷神山医院等武汉当地医院部署应用，北京地坛医院、北京佑安医院、北京友谊医院也成功应用该系统。

快速锁定发热者

传统的测温方式，不仅效率低，而且还增加了检查人员交叉感染的风险。

格灵深瞳公司在春节假期迅速召集并成立了30多人的应急攻关小组，研发出了具有自主知识产权的双光快速温测智能识别系统。这套系统结合红外热成像仪和可见光视觉技术，可以部署在火车站、机场、地铁站等重点交通枢纽；商场、超市等城市密集人群场所；校园、社区、乡村、政府机构出入口，以及园区、写字楼等办公场所，对通行人员进行快速准确的非接触式的体温检测。即使在戴口罩、戴帽子、戴眼镜的情况下，系统也能准确地检测到人脸，迅速发现体温异常者，第一时间将病毒传播的潜在风险降至最低。

市科委：全力打通

科技“战疫”最后一公里

据介绍，新冠肺炎疫情发生后，市科委迅速组织高校、科研机构和科技企业加大协同攻关力度，在快速诊断、药物筛选、疫苗研发，以及人工智能辅助诊断、智能测温系统研制、医生在线咨询平台搭建等方面，争分夺秒与病毒赛跑，全力以赴为疫情防控提供科技支撑。

市科委牵头会同市卫健委、市药监局、市财政局等部门，第一时间组建了医药科技支撑工作专班，成立了包括病原学、流行病学、临床以及科技企业等方面权威专家在内的科技防治专家组。同时推动“政、医、研、产”上下游衔接，在生物样本提供、转运以及应急审批等方面，建立了部门联动机制，并积极争取国家应急审批绿色通道；迅速出台保障政策，落细落实市政府出台的支持打好疫情防控阻击战措施，深入梳理防控需求，会同市发展改革委等七部门，制定出台加强新冠肺炎科技攻关的10条举措。

市科委还落实“服务包”制度，精准服务企业复工复产。截至目前，已有93家孵化机构出台减免房租政策，其中民营孵化器53家，涉及减免房租的企业5863家，其中科技型中小微企业4883家。

市科委副主任郑焕敏表示，“战疫”面前，市科委将全力为科研机构、高校和企业做好服务，打通各条政策落地实施的“最后一公里”，力争早日取得突破，为“战疫”胜利贡献科技力量。（记者 张航）