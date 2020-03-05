北京国企“硬核”保障口罩生产

成功研发出两种新型口罩和一种口罩“伴侣”、三天恢复一条旧生产线、自力更生造出两条新生产线……本市口罩保供应的新“战场”上，北京国企一马当先成为主力军。记者昨天获悉，北京时尚控股和京城机电“硬核”保障口罩生产，助力北京自力更生解决口罩急缺的难题，其中京城机电的口罩日产量可达10万只。

创造条件 火速投产

作为本市口罩产量最大的生产企业，北京时尚控股所属铜牛集团职工正在加班加点生产一次性口罩，生产工人全天候坚守岗位。

时间拨回到一个月前，这样的场景还无法想象，产业转型后的北京时尚控股并不具备口罩生产研发的原料和设备条件。“没有条件创造条件也要上！”接到了本市口罩生产的动员令，不少干了一辈子纺织行业的工人们热血沸腾。

“我们有丰富的供应链合作方资源，生产线改造后或许就能产口罩！”2月5日，在一次专题会上，铜牛集团负责人的一句话点燃了所有人的希望。

第二天，工作团队一起来到了铜牛生产研发基地。“有戏！”北京时尚控股相关负责人还记得当天是个大雪天，听到技术工人讲述改造设备的详细计划后，他心里终于踏实了。

加大资金保障、调试生产线、组织员工培训专业技能、取得生产销售资质……2月7日，各项工作同时密集展开，11日，一次性口罩就正式投入生产！铜牛集团用时不到一周，就啃下了口罩生产的“硬骨头”。

新型口罩 经济环保

除了生产一次性口罩，科研人员近日成功研发的三种新型口罩产品，更是打上了国企创新的烙印。

一次性口罩消耗原材料多，要是能有多次循环使用的口罩，岂不能更好地解决市场供应难题？一场同时间赛跑的科研攻关战迅速展开。

通过与供应链合作伙伴的科研协作，一款自吸过滤式口罩诞生了，双方经过多次调试后实现达产。这种新型口罩主体面罩采用食用级硅胶材料，戴起来更舒适，而口罩滤芯材料耗量只是普通口罩的25%。

“这款口罩的主体面罩能重复使用3年，只需更换滤芯，两天更换一片即可。”工作人员介绍，为了更贴合脸型，口罩生产还用上了人脸识别和大数据技术，口罩最核心的部位——滤芯用上了加工工艺与模具设计生产技术。

“我们能不能单独开发一款口罩‘伴侣’，搭配口罩使用？”在新型口罩研发过程中，铜牛集团科研人员突发奇想。从奇思妙想到产品落地，时间同样不到两周，科研人员在新面料、新材料研发领域的多年耕耘结出新硕果。作为口罩“伴侣”，抗菌口罩贴采用一种新型纤维为核心原料，使用者可以“换贴不换罩”。

记者了解到，一次性口罩贴片已通过专业检测并实现量产，马上将向市场投放。另一款可水洗多次重复使用口罩的研发也取得积极进展，试制成品近期将完成专业检测。

稳定市场 国企担当

另一家国企京城机电，在这场疫情防控战中成为了北京口罩生产线的技术“大管家”。“三天恢复一条生产线”——京城机电立下“军令状”，要火速修复本市31条旧口罩生产线。

京城机电所属北一机床还承担着两条新口罩生产线研制任务，这两条生产线位于北一机床下属北一法康生产线公司生产车间。新口罩生产线近日已完成组装试生产，日产量可达10万只。“除了外购或者从库存中获得，剩下超过一半部件都是我们自己制作的。”北一法康生产部部长杨建国说。

市国资委相关负责人介绍，除了口罩，多家北京国企还负责生产84消毒液、医用塑胶手套、氧气瓶等防疫物资，“只要市场有需要，北京国企就摁下快进键，第一时间紧急启动生产、储备和运输配送，做到供应不断、质量不降、价格不涨。”（记者 潘福达）