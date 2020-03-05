科学防止境外疫情输入

【光明时评】

一则新闻将近期令人揪心的疫情“倒灌”问题更直接地摆在公众面前。3月3日，浙江省丽水市公布新冠肺炎疫情情况，新增境外（意大利）输入性确诊病例7例。伴随着意大利疫情加剧，且临近清明节，华侨返乡祭祖，当地防疫压力陡增。

2月27日，丽水市刚刚庆祝17名新冠肺炎确诊病例患者全部出院，成为浙江首个新冠肺炎确诊病例清零的地级市。这也是浙江在3月2日将新冠肺炎疫情防控应急响应级别由省重大突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应级别后，面对的新挑战。

从全国范围看，近期零星境外输入新冠肺炎病例并不少见。3月1日，宁夏通报2例境外输入性新冠肺炎病例情况，这2例患者确诊前从伊朗德黑兰经俄罗斯莫斯科转机回国；3月1日凌晨，广东省深圳市报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例，该患者由英国回国，途经香港；2月29日，北京市新增2例自伊朗入境的新冠肺炎确诊病例，均为宁夏确诊病例在伊朗期间的密切接触者。

境外疫情“倒灌”问题，被中国公众称为防疫中的“附加题”。当前新冠肺炎疫情在国外迅速蔓延，据世卫组织最新报告，截至欧洲中部时间3月2日上午10时（北京时间17时），中国境外共64个国家有新冠肺炎确诊病例。此前，钟南山院士表示，中国存在从输出病例变为输入病例的可能性。

自新冠肺炎疫情陆续发生以来，14亿中国人民团结一心，用自己的方式投身到这场没有硝烟的战争之中。中国农历新年的第一天，习近平总书记亲自指挥部署，向疫情全面宣战。中国政府迅速建立起联防联控的举国体制，从中央到地方，从城市到农村，我们以壮士断腕的决心，果断采取最全面、最严格、最彻底的举措迎击疫情。

与中国不同的是，一些国家囿于体制约束和社会生活方式不同，对疫情的管控有其自己的特点，难以严格控制住疫情的扩散。在开放条件下，这些病例很容易对已经越过疫情高峰或大体控制住疫情的国家形成“倒灌”，由此可能给这些国家造成疫情的二次扩散和蔓延。

面对可能的疫情“倒灌”，我们所能坚持且必须坚持的是依法依规织密织牢防控网，严防疫情输入。根据《国境卫生检疫法》《传染病防治法》以及世界卫生组织制定的《国际卫生条例》等一系列法律法规的要求，依法科学采取严格的口岸防控措施，内防输出、外防输入，坚决遏制疫情通过口岸传播扩散。通过密切监测疫情、启动健康申报制度、严格开展出入境检疫、强化联防联控等机制、手段，构建起多层次、全链条、立体化的防控体系，织密织牢防控网，严防疫情输入。

严防不是关起国门，更不是歧视外国公民。疫情发展之初，中国收获着“山川异域、风月同天”的援助与善意，也遭遇了某些国家的闭关或变相闭关，更应该以恰当的“姿势”对待这些“倒灌”而至的病例，防止其成为“火种”再度推高疫情。公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。在大疫面前，我们唯有结成命运共同体，才能最终赢得这场“地球村”的抗疫战争的胜利。（张焱）