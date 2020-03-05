芝加哥农产品期价3日全线上涨

新华社芝加哥3月3日电（记者汪平）芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价3日全线上涨。

当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳3.8125美元，比前一交易日上涨5.75美分，涨幅为1.53%；小麦5月合约收于每蒲式耳5.2725美元，比前一交易日上涨4美分，涨幅为0.76%；大豆5月合约收于每蒲式耳9.035美元，比前一交易日上涨2.5美分，涨幅为0.28%。

分析人士认为，交易者技术性买入以及美联储当天宣布降息和其他国家的各种经济刺激措施，推动玉米、小麦和大豆期价全线上涨。