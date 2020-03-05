中华全国总工会女职工委员会3月3日向全国各级工会女职工组织、广大女职工姐妹们发出倡议，号召工会女职工组织积极助力复工复产、密切关注疫情防控期间及企业复工复产后女职工劳动保护、走访慰问奋战在疫情防控一线的女医务人员、女职工及其家属等，并向全国女职工，特别是奋战在抗击新冠肺炎疫情一线的广大女职工致以节日问候。

倡议书提出，各级工会女职工组织要督促企业压实防疫责任，提高女职工自我防护意识和能力，确保女职工生命安全和身体健康。搭建用工网上供需对接平台，组织开展面向女职工的网上职业技能培训、岗位练兵、技术比武和技能竞赛，不断提高女职工岗位建功的能力水平。

倡议书提出，各级工会女职工组织要认真贯彻落实中央关于坚决防止和纠正就业中的性别歧视指示精神，密切关注疫情防控期间及企业复工复产后女职工劳动保护，做实女职工权益维护工作。广泛开展普法宣传到基层活动，营造安全健康平等的工作环境。进一步创新普法载体手段，多渠道多形式开展法律知识普及和维权工作宣传，推动用人单位履行法律义务，引导女职工尊法学法守法用法，自觉维护劳动关系和谐和社会大局稳定。

倡议书还提出，各级工会女职工组织要组织力量、加大投入，采取多种形式深入医院、企业、社区，走访慰问奋战在疫情防控一线的女医务人员、女职工及其家属，推动解决其工作生活中的困难和问题。（记者 乔虹）