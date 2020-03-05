国家卫健委：3月4日0—24时新增确诊病例139例 累计治愈出院52045例

人民网北京3月5日电（董童）国家卫生健康委于5日在官网发布的《截至3月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例139例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例143例。当日新增治愈出院病例2189例，解除医学观察的密切接触者6584人，重症病例减少464例。

情况显示，截至3月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例25352例（其中重症病例5952例），累计治愈出院病例52045例，累计死亡病例3012例，累计报告确诊病例80409例，现有疑似病例522例。累计追踪到密切接触者669025人，尚在医学观察的密切接触者32870人。

湖北新增确诊病例134例（武汉131例），新增治愈出院病例1923例（武汉1426例），新增死亡病例31例（武汉23例），现有确诊病例24085例（武汉21050例），其中重症病例5788例（武汉5342例）。累计治愈出院病例40479例（武汉26316例），累计死亡病例2902例（武汉2305例），累计确诊病例67466例（武汉49671例）。新增疑似病例67例（武汉61例），现有疑似病例315例（武汉247例）。

3月4日0—24时，新增报告境外输入确诊病例2例（浙江2例）。截至3月4日24时，累计报告境外输入确诊病例20例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例156例：香港特别行政区104例（出院43例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院9例），台湾地区42例(出院12例，死亡1例)。