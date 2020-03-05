11.7万亿韩元！韩国为疫情拼了

就在宣布全国进入紧急状态后的第二天，韩国政府再次出手，敲定了11.7万亿韩元的补充预算。作为近七年来补充预算规模最大的一次，11.7万亿韩元（约合人民币685.3亿元）不是个小数目。但对于如今人心惶惶的韩国而言，这或许还不够，全国超过0.01%的感染率，意味着韩国的疫情形势已经刻不容缓。而在极速蔓延的疫情面前，防疫只是第一步，紧随而来的还有就业问题、税收缺口、内需不振、制造业中断……正如韩国总统文在寅所说：“全国已进入抗击这种传染病的战争。”

七年来最大规模

日均新增500例，韩国的疫情并没有缓和的势头。根据韩国中央防疫对策本部通报的最新消息，当地时间4日0-16时，韩国新增新冠肺炎确诊病例293例，加上3日16时-4日0时新增的142例，韩国累计确诊病例已升至5621例。截至3月3日，在所有感染病例中，4780例发生在大邱市和庆尚北道，占比高达89.7%。

相较之下，根据世界银行的数据，韩国的总人口为5164万，这意味着，目前韩国全国的新冠肺炎感染率已经高达0.01%。据韩联社4日报道，韩国大邱市一名新冠肺炎确诊患者死亡，目前，韩国新冠肺炎死亡病例增至33例。

由于疫情日益加重，已经有92个国家和地区宣布对韩国采取入境管制措施，韩国外交部称，截至当地时间4日9时，有38个国家和地区对韩国采取全面或限期禁止入境措施，其中，卡塔尔将原先定点隔离14天的措施，改为禁止近一个月内曾访问过韩国、伊朗等国家和地区的外籍人士入境；此外，有23个国家和地区隔离来自韩国的人员。

焦虑之下，韩国政府频频出手。3月4日，韩国政府召开了临时国务会议，宣布为抗击新冠肺炎疫情编制了11.7万亿韩元（约合人民币684.3亿元）规模的补充预算，这一补充预算案将于5日提交韩国国会审议。据悉，这是文在寅政府成立以来第四次制定补充预算案，也是七年来规模最大的一次。在为韩国防控传染病制定的补充预算案中，此次规模超过2015年中东呼吸综合征（MERS）疫情蔓延时制定的预算案规模。

具体来看，根据韩国政府的计划，预算的具体分配方案如下：8.5万亿韩元将用于各项抗疫项目，包括完善和升级防疫体系（2.3万亿韩元）、支援受疫情冲击的中小企业和小工商业者（2.4万亿韩元）、搞活萧条的地方经济（8000亿韩元）、稳定民生与就业（3万亿韩元），其余的3.2万亿韩元则用于填补税收缺口。此外，针对疫情较严重的大邱市和庆尚北道地区，韩国政府也特别拨款6000亿韩元用于稳定就业。

“政府认为支持减损复苏经济是当务之急，因此制定了支撑消费的相关对策。”韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，计划在国会临时会议上积极推动补充预算案获得通过，并在通过后的两个月内执行75%以上的预算。

抗击疫情刻不容缓

“11.7万亿韩元，算是医疗卫生领域较大规模的预算，应该是空前的投入。从某种意义上来说，也是文在寅政府为了抗疫所作出的大手笔的努力，也从侧面反映出目前韩国疫情的刻不容缓。”辽宁大学国际关系学院副教授、察哈尔学会研究员李家成坦言。

事实上，就在制定预算的前一天，3月3日，文在寅就在内阁会议上表态称，随着大邱和附近的庆尚北道新冠病毒危机达到顶峰，韩国宣布对新冠病毒“作战”，政府所有机构进入24小时全面戒备状态。彼时，文在寅就强调，“经济形势严峻，政府将斥资30万亿韩元以处理新冠肺炎危机，包括计划的补充预算”。

对于造成聚集性感染的源头新天地教会，韩国也下了狠手。韩国首尔市3日表示，新天地教会存在损害公共利益的行为，决定取消该教会的社团法人许可。首尔市方面还透露，该教会目前仍在各种地下场所进行传教和聚会。此前，首尔市政府曾以违反《感染病预防法》，以及杀人、伤害等嫌疑向检方控告该教会会长李万熙等人。

除了确诊病例的与日俱增之外，韩国疫情的严峻性还在于床位和口罩等物资的缺口。李家成告诉北京商报记者，韩国每天能生产1000万只口罩，但是全国有5000多万人，这表明如果一人一天一只口罩的话，还将有4000万人无口罩可戴。一方面，韩国国内在加紧生产口罩，文在寅政府已经督促卫生部门的人到生产一线进行督工；另一方面要从国外进口。但实际上，现在全球货源都比较紧张，口罩都处于紧缺状态。

在3日的内阁会议上，文在寅就提到了口罩缺口问题，就未能迅速充分向公众供应口罩深表歉意，他呼吁政府采取强有力措施以解决此问题。同日，韩国科学技术信息通信部邮政事业本部通过设在全国各邑、面的邮局一共售出了70万只口罩，购买者每人只能一次购买一套5只口罩，一套售价为5000韩元。部分地区有人凌晨4时就到邮局门口排队，等待7个多小时才能买到5只口罩。

另一方面，李家成提到，随着病例数的不断增加，韩国的病床数也严重不足，3日的消息是有1600多个确诊病例无法住院治疗，只能在家进行隔离；此外，医疗人员也严重不足。但据韩国KBS电视台3日报道，大邱市有1800名患者因病床不足只能在家隔离，因病床不足在家死亡的病例数也达到了5例。

“随着疫情的继续发展，韩国医疗资源与治疗需求之间的缺口会越来越大，这也是非常严峻的问题。”李家成表示。

多个产业受冲击

一边是刻不容缓的疫情，另一边，韩国各类产业也饱受着疫情的强烈冲击。作为电子类产品出口大国，三星、SK海力士、LG Display等公司的接连“中招”，让韩国这一优势产业陷入困境。此前2月22日，由于一名员工新冠病毒检测结果为阳性，三星电子就暂停了位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂。之后2月29日，三星的这家工厂因再确诊一名新冠病毒感染者而第二次宣布暂时停工。同一天，LG Display也因一名员工感染，宣布从2月29日起关闭手机和车辆用显示器模块工厂。

三星和LG Display只是韩国制造业的缩影。作为韩国的疫情重灾区之一，庆尚北道的龟尾工业园是韩国的国家级工业园区，里面聚集着诸如三星等诸多大型制造企业，被誉为韩国制造业的心脏。园内2400家企业中，约80%是员工不到50人的中小企业。若疫情扩散，停工带来的损失难以估量。

除此之外，汽车行业也首当其冲。据现代汽车及韩国汽车工业协会披露，由于数家位于大邱及周边地区的工厂出现了新冠肺炎疫情，引发供应商停产，导致现代汽车位于蔚山的部分生产线面临停产。现代汽车公布的2月销量数据显示，该公司在今年2月全球销量仅为27.5万辆，较去年同期的31.6万辆同比下滑13%，为十年来历史销量最低。

国际信用评级机构穆迪指出，虽然目前韩国国内停工潮还没有出现，但部分核心工厂逐步出现因疫情导致的临时停工，若这种措施持续，将对韩国的产业链造成一定打击。韩国央行此前曾在报告中提及，2003年非典（SARS）和2015年中东呼吸综合征疫情暴发时，韩国的国内生产总值（GDP）分别减少了0.1个和0.3个百分点。

李家成坦言，疫情肯定会对韩国经济造成重创，韩国央行之前就将GDP增速调低至2.1了。但疫情的扩散对经济的负面影响可能会更加严重，比如股市、旅游业、航空业等各类行业都会受到影响。

目前，多家经济分析机构已经给出了悲观的预测，韩国今年一季度GDP将出现负增长。摩根斯坦利称，新冠肺炎疫情将导致韩国一季度经济增长率下降0.8-1.1个百分点；摩根大通则预测，韩国今年一季度经济环比将下降0.3%。（记者 陶凤 汤艺甜）