以科技力量维护人民生命安全和身体健康

日前，习近平总书记在北京考察新冠肺炎防控科研攻关工作时强调，“人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。”要打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，最终取得“战疫”的完全胜利，关键靠科学技术，要向科学技术要“战疫”的答案和方法，以科技的力量为人民生命安全和身体健康保驾护航。

科研攻关与疫情赛跑。全国科技工作者积极响应党中央号召，坚决贯彻党中央指示，闻令即动、争分夺秒，集中力量展开应急科研攻关，确定临床救治和药物、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等五大主攻方向，组织跨学科、跨领域的科研团队，科研、临床、防控一线相互协同，产学研各方紧密配合，研制安全有效的药物、检测试剂，取得阶段性成果，为疫情防控提供有力科技支撑。

最终战胜疫情，关键要靠科技。不论是溯源、预防、诊断，还是救治、控制、决策，每一步都离不开科技的支撑。要科学论证病毒的来龙去脉，搞清楚病源从哪里来、向哪里去，科学预防和控制疫情蔓延，只有科学救治、“对症下药”才能坚决遏制病毒，只有建立健全科学的防控体系，才能防止疫情再度侵袭。疫苗和有效药物是疫情的克星，但原有的医药科技尚不能确保这次“战疫”获胜，不言而喻，提高治愈率、降低病亡率，战胜这次疫情需要最新的医药科技。时间就是生命，当前，要组织精干力量，加强科研攻关，急事急办，尽快研制出安全有效的疫苗和新型抗体药物。疫苗，就是插向病毒的匕首。新药，就是杀死病毒的武器，通过掌握具有自主知识产权的核心科技和硬核产品，做到疫情可溯、可诊、可防、可治、可控，切实维护人民生命安全和身体健康。

走中西医结合之路。中华医学和西方医学，是东西方文明的重要组成部分，是人类探索战胜各种疾病、挽救人类生命、实现身心健康、生活幸福的智慧成果，都必须予以珍视、继承与发展、弘扬。要充分发挥现代科技的作用，加强中西医结合、中西医并重、中西药并用，积极运用各种科技手段和现代基因技术、大数据、云计算等高新科技成果加强中西药研制，这是“战疫”胜利的重要保证。

坚持全国一盘棋。疫情发生以来，以中国科学院、军事科学院、中国医学科学院、中国疾控中心等为主体研究力量，全国高校、院所和企业广泛参与，与一线医疗机构紧密互动，组织精锐力量，全国科研一盘棋，广大科研工作者综合多学科力量全力推进科技攻关，探索出新的救治手段，切实提高治愈率、降低病亡率。我们要发挥国家体制优势攻克关键核心技术，把新冠肺炎防控科研攻关作为一项重大而紧迫的任务，统筹各方面科研力量，综合多学科力量，协同推进，加快科技攻关，加快研发进度和科研成果转化，靠先进的科学技术跑出“战疫”加速度，提高体系化“战疫”能力和水平，坚决打赢这次疫情防控阻击战。

（作者为中国人民解放军国防大学国家安全学院教授）