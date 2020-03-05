脸上被口罩压出血印、起了水泡，面对采访镜头却说“别播名字，妈妈知道会担心”的护士；希望“疫情过后，携手游武汉赏樱花吃热干面”的“90后”抗疫夫妻；走村串户排查武汉及湖北返乡人员、宣传疫情防控知识的年轻志愿者……疫情发生以来，无论是身在前线，还是守护家乡，无论是抗击疫情，还是恢复生产，“90后”奋战的身影无处不在。

一代人有一代人的长征, 一代人有一代人的担当。面对这次疫情大考，众多“90后”“95后”甚至“00后”都站出来了，用坚守和奉献诠释了责任和担当。本报采访了几位不同身份奋战在武汉一线的“90后”，来一起感受这抗疫一线的青春力量。

“同事一直在前线顶着，我着急去换他！”

从湖北省荆州市公安县斑竹垱镇杨家码头村，到武汉市江夏区金口中心卫生院范湖分院，路程有300多公里。百度地图显示，驾车走高速公路需要5个多小时。有这样一张特殊的“通行证”，通行事由是到武汉江夏金口中心卫生院上班，而车牌号一栏写着“自行车”。

1月31日，一位1996年出生的女孩，靠手机导航骑自行车踏上了这段旅程，辗转了4天3晚才到达。这个24岁的女孩，就是武汉江夏区金口中心卫生院检验科医生甘如意。

“同事一直在前线顶着，我着急去换他！”原来，在武汉江夏区金口中心卫生院血液检验科，只有甘如意和另一位同事2人。疫情暴发后，同事已为防疫工作撑了10天，在家过年的甘如意担心同事太累，决心一定要回来换同事休息。

因为疫情，湖北境内的铁路、公路客运停了，甘如意电话联系医院院长开具了返岗证明，在村里办了张临时通行证，准备骑车回去上班。本来，甘如意的父母是反对的，一方面路途安全没有保障，另一方面也担心女儿在一线会被感染。“我能搭上顺路车的时候就搭车，没问题的。”“我是医生我有自己的责任。”就这样，甘如意说服了父母，骑着她小学就开始用的自行车上了路。

1月31日，甘如意从家骑到了公安县，夜晚借宿在亲戚家。2月1日，她骑至荆州市，夜宿一家旅馆。其间，由于荆州长江大桥只能步行过桥，甘如意的自行车暂放在桥头一家商铺。2月2日，甘如意扫了一辆共享单车继续前行，骑至潜江市的一个监测点时，已是晚上8点。得知甘如意是要回去上班，当地民警为她找了旅馆安顿下来，又找到一辆去武汉血液中心的顺路车，第二天带她一程。2月3日，乘顺风车在汉阳区下车后，甘如意又骑了辆共享单车回到单位宿舍。

2月4日开始，甘如意就投入了工作。她主要负责检查病人的血液样本，做血常规、生化等，接受记者采访时，甘如意一直说，只是做了普通的事。“我是从基层来的，了解基层卫生院医务人员的缺乏，我愿意贡献自己的一份力量。”

甘如意感到，疫情期间，大家虽然不出门，但人与人之间的距离反而拉近了。“在荆州，我手机没电了，是一个商铺老板帮我打了电话；在潜江，民警给我装上水果、口罩、泡面；还有许多网友主动来跟我交流，关心我是否安全……我觉得很温暖。”

金口卫生院党支部书记范复胜说：“都说‘95后’是娇惯的一代人，但是从甘如意的行动来看，她是有勇气有担当的。”甘如意本人则很谦虚，她说，“95后”有自己的想法，就一定会去做。

甘如意的事深深感动了北京朝阳实验小学学生郝雪婷。郝雪婷在给甘如意的信中写道：“我已经快9岁了，我要好好学习，像科学家那样，研究出办法，让病毒永远不侵害我们人类！”甘如意的这股拼劲和勇气，已成为更年轻一代理想的种子。

“守护这座城，我们都愿意竭尽全力”

穿着标志性的红色工作服，戴一副黑框眼镜，口罩遮盖了面庞，只看见眉毛又黑又粗，干事利索、腿脚勤快，这是人们眼中的贾胜治。别看1992年出生的他年纪轻轻，贾胜治已经是京东物流武汉黄浦营业部站长了。疫情期间，贾胜治一直没休息。

新冠肺炎疫情暴发后，全国各地的爱心涌向湖北、涌向武汉，贾胜治是把爱心物资送到医护人员手上的人。

一天，贾胜治收到几十箱矿泉水，收货地址是汉口医院，收件人却写着：送给任何医生都可以。当时贾胜治就很感动，他没想到，真会有这样的爱心物资送过来，令他更想不到的是，这个件只是开始。

后来，送往汉口医院的件越来越多，物资以口罩、面包、水、牛奶为主，都是大批量的，许多都写着同一个收件人，这个人的电话却总也打不通。贾胜治当时以为，这可能是汉口医院自己购买的吧。

货送不出去，快递小哥着急。贾胜治在系统里查询，才发现下单人是江苏的，其他件也都来自全国不同的地方。“我当时就觉得感动，全国各地所有的人都在往武汉捐赠爱心物资，他们都是发自内心地想帮助武汉、帮助湖北挺过去，把这场战争打赢。”于是，贾胜治和另两个配送员，带着一部分水和面包，到医院去找这位收件人。最后才知道他是医院物资组的一位联系人，因为电话太多，常常被打到开不了机。一来二去，贾胜治加了医院联系人的微信，再有货就直接和他沟通。

贾胜治说，现在，送往医院的订单基本上都是全国各地捐赠的物资，最初主要是口罩、食品，后来就有大批的成人尿不湿订单等。很多物资的面单上都写着鼓励的话：“医护人员，你们辛苦了！”“武汉加油”；也有很多订单上面有暖心留言，比如“快递小哥辛苦了，一定注意防护”“快递小哥，你们也是英雄，向你们致敬”等；有的捐献物资里还会特别备注给快递小哥，有一次在爱心人士捐给医护的医疗物资里，一盒口罩的面单上就写着：“小哥辛苦了，这是给你的，一定注意防护，致敬！”

“其实我们站点都有完备的防护设施和物资，但看到这些话语，心里感觉很暖。”贾胜治说，“我们不是英雄，也没有一线医护们辛苦，但守护这座城，我们都愿意竭尽全力。”

在贾胜治的站点里，和他一样的“90后”快递小哥占到50%，过年期间，一些同事暂时无法回来上班，在岗的兄弟们就努力帮他们把货派送出去。“我作为站点站长，也是兄弟们的顶梁柱、主心骨，每天都在站里陪着他们。兄弟们挺有拼劲的，都是年轻小伙子！常常是我一个电话，他们手头事情一干完，就跟我去帮助别的同事了。”

因为武汉市公交地铁停运，能自由出行的快递小哥还收到了许多帮忙跑腿的求助，找特殊奶粉的、买菜送菜的、取快递的、喂猫的都有。“这不算什么，好多在当志愿者的都是我们‘90后’。武汉是我们工作生活的城市，我们真的想贡献一些微薄的力量。”贾胜治说。

“我已经长大了，要陪母亲并肩战‘疫’”

对于家住武汉的云南大学大二学生王婉格来说，这个寒假是令人难忘的，不止时间超长，还因参与抗疫一线的志愿工作而意义非凡。

王婉格的母亲朱明兰是中部战区总医院核医学科的副主任护师，在武汉暴发新冠肺炎疫情后，医院非救治一线的科室人员自发组建了志愿保障队伍，朱明兰第一时间报名参加，而在母亲的鼓励下，寒假在家的王婉格也加入了这支志愿保障突击队。

“当年，妈妈去参加汶川地震救援，那时候我只有7岁，也帮不上忙，只知道她是去帮助别人了。现在，我已经长大了，要陪母亲并肩战‘疫’。”王婉格说，作为武汉人，也是医护工作者的孩子，这次她要和母亲一起战斗。

没有专业经验的王婉格成了一名物资协调联络员，她的工作包括搬运物资、统计记录、接听捐赠热线等，早上7点多到医院，晚上20点才能回家。王婉格说，其实真正忙起来想不了那么多，觉得累的时候就吃吃东西再继续干活，调理好作息时间。“当志愿者期间很辛苦，我们嘴里总喊着累却从未停止手上的活，因为知道现在是特殊时期马虎不得，我们肩上也背负着责任。”

第一次正式参与工作让王婉格收获了不少经验。她意识到，做好一件小事并不简单，一件事可能牵扯到很多人、涉及很多程序，一步都不能出错。这次志愿服务经历，不仅是一段特殊回忆，也是人生的宝贵财富。

当然，王婉格也收获了满满的感动和温暖。1月31日，王婉格接到一个来电，一位女士表示希望捐赠一批食品，限于各种条件，当时医院主要接收医疗物资，王婉格说明了情况，突然，电话那头却没了声音。大约过了10秒，电话里传来隐隐的哭声，王婉格急忙问道“您怎么了？”女士带着哭腔连说对不起，她失态了，因为感到自身力量实在渺小，听说一线各医院物资紧张，觉得一线工作者实在太辛苦，感动、难过、揪心、焦急等多种情感交织在一起，使她潸然落泪。王婉格赶紧安慰，但挂断电话后她还是深受触动，久久不能平静。

当天工作结束后，王婉格用自己的手机给这位女士发去了短信，其中讲到：“这几天我接了不计其数的电话，您的电话让我印象深刻，感谢您对医务工作者的关心，也非常感谢您为医院联系捐赠物资，希望您注意防护照顾好自己，我们一同抗击疫情，开开心心的，新年快乐噢！”很快，这位未曾谋面的女士回复了短信，表达了她的感动和祝福，还激励王婉格一起共渡难关。

看王婉格的朋友圈，她是个十足的“00后”，她会参与被朋友点名晒高中时期照片的小游戏，转发劝父母戴口罩的文章，还常常晒自己丰富多彩的大学生活和各种美食。记者问她，在一线工作会害怕吗？王婉格坦承，担心会感染，但不会害怕。“比我们处境危险的人还有很多，他们也没有畏惧。把防护工作做好了，感染风险就小了，并且能陪我妈一同战斗，我由衷地感到自豪和开心。”

许多人知道王婉格是“00后”时非常惊讶，她却说：“其实无关年龄，只要有奉献的心，有千千万万同胞共同抵抗疫情，武汉一定能渡过难关！”