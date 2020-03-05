战疫最前沿
加拿大籍官员：新冠肺炎“没有失控”
“从中国的情况来看，疫情还没有失控。全看怎样应对处置。”率领世卫组织专家组前往疫情暴发地湖北省考察的加拿大籍官员布鲁斯·艾尔沃德说。他认为，通过对中国的考察，发现这种病毒扩散起来不像人们担心的那样容易，只要公共卫生部门准备得当，行动迅速，就可以阻止疫情蔓延。无论中国还是别的国家，几乎没有证据显示新冠病毒呈现广泛的社群传播特征，相反，多呈现为聚集性传播。
——来源：参考消息网
比利时专家：
面对复杂情况，中国应对疫情措施是正确的
新冠病毒疫情从暴发之初就已经能够传播到很多国家，而且有迹象表明，在一些国家比如伊朗、意大利或韩国，疫情很难控制。现在所采取的措施是必要的，有助于限制和延迟病毒的传播。面对这样极具传染性的严重疾病及其所造成的非常复杂的情况，中国已采取的措施是正确的。当然，历史将会告诉我们在未来如何预防和控制类似情况，但是现在我们处在一种前所未有的局面中，需要世界各国和研究人员之间共享知识和信息。中国正在这方面作出重大努力。
——比利时鲁汶大学临床细菌学实验室微生物学家艾曼纽尔·安德烈
——来源：参考消息网
英国官方：
新冠病毒“极有可能”未来几天在英广泛传播
据报道，英国3月1日新增13例新冠肺炎确诊病例，总计达36例。英国广播公司（BBC）3月2日报道称，英格兰公共卫生部（PHE）当天警告称，现在，新型冠状病毒“极有可能”（highly likely）在英国广泛传播。
当天，英国首相约翰逊还召开眼镜蛇紧急计划委员会会议，商讨应对计划。《伦敦标准晚报》称，约翰逊当天表示，将公布英国的疫情应对计划。他表示，新型冠状病毒“极有可能”在未来几天和几周内更广泛地传播，政府已经“准备好采取必要措施”来控制病毒的传播。约翰逊说，“一切可能的准备工作”正在进行中。
——来源：环球网
（本报编辑 韩维正、张一琪整理）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn