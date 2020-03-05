23条口罩生产线火速恢复

图为在北京顺义马坡科技园的生产车间，北一法康生产线有限公司的工人们在生产口罩。

本报记者 贺 勇摄

在位于北京顺义区马坡科技园的口罩生产车间，随着制片机器的转动，一片片口罩走下生产线。两名包装工人娴熟地将口罩装进塑封袋中，身后的大纸箱不一会儿就塞满了。

“这条线几乎24小时不停车！”北一法康生产线有限公司党支部书记孔维杰说。2月10日，孔维杰接到保障团队将负责恢复顺义口罩生产线的任务。刚看到这条从河北迁安运回来的旧生产线，所有人都皱着眉头：电气装置无法连接，部分零件没了踪影，老设备没图纸也没说明书。工作人员一头扎进库房，翻遍了各种备件，凭借着之前去口罩厂参观的印象，逐渐摸索改造旧生产线，当晚就成功制出口罩片，20日早上生产出口罩成品。

截至目前，31条生产线中，23条已经完成调试实现正常运转，其余生产线由于备品备件问题，将按计划逐步投入使用。京城机电科技信息部部长彭效润说，生产线无故障产能从0到每小时8万只，意味着每天产能接近200万只，而这仅仅只用了14天时间。